 

Мнение: Байден грозит дефолтом, разногласия Запада с остальным миром и ложь вместо свободы слова в США

11.05.2023, 20:34, Разное
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1. Джо Байден снова не смог найти выход со сцены. Теряющему разум старику можно было бы посочувствовать, однако правильнее будет сочувствовать не Байдену и даже не Соединённым Штатам, а всему человечеству. К несчастью для нашего вида, роль США в глобальной политике и экономике всё ещё несоразмерно велика. Элиты США живут в мире фантазий и считают себя незаменимыми: по их мнению, весь мир должен молиться на Америку и смотреть на неё с придыханием. Примечательно, что во время упомянутого мероприятия Байден произнёс речь, в которой пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США (ссылка).

Когда конкретно будет дефолт и в какой форме — в форме традиционного дефолта или в форме девальвации доллара — мы скоро узнаем. Пока же остаётся только пожалеть, что ядерное оружие у США отобрать некому.

2. Западные политики начали что-то подозревать. Кажется, некоторые из них даже начали понимать, что человечество современный Запад ненавидит, при чём отнюдь не из-за разницы в уровнях жизни (ссылка):
 
Конфликт на Украине показал разногласия Запада с другими частями мира, счел глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. Об этом он высказался в своем блоге.

«Конфликт России и Украины воссоединил трансатлантический альянс и в то же время обнажил разногласия с другими частями мира. Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — говорится в публикации.

Боррель в ней также привел цитату экс-министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда, заявившего в публикации на Foreign Affairs, что разрыв между Западом и другими регионами выходит за рамки российско-украинского конфликта. «Напротив, он [разрыв] является результатом глубокого недовольства — а на самом деле, гнева — относительно неправильного управления Западом глобализацией после окончания Холодной войны», — писал Милибэнд.

В публикации Борреля также отмечается, что в то время как Запад продолжает поддерживать Украину, необходимо делать больше для того, чтобы принимать во внимание «справедливые ожидания» остального мира.

3. Такер Карлсон, ещё недавно бывший самым популярным телеведущим в США, высказался об американской свободе слова после своего увольнения (ссылка):

О планах запустить в Twitter своё популярное шоу Карлсон сообщил в посте с заголовком «Мы вернулись». В видео телеведущий не только анонсировал скорый выход программы в соцсети, но и в очередной раз прошёлся по основным американским СМИ.

«На самом базовом уровне новости, которые вы потребляете, – это ложь, самая скрытная и коварная ложь, – заявил Карлсон в трёхминутном ролике, который набрал более 5 млн просмотров. – Факты намеренно скрываются вместе с пропорциями и перспективой. Вами манипулируют».

По его словам, основные СМИ являются «тонко замаскированными пропагандистскими агентствами», а журналистов, нарушивших существующие в них ограничения, попросту увольняют.

«У вас не может быть свободного общества, если людям не разрешается говорить то, что они считают правдой. Слово является фундаментальной предпосылкой демократии», – добавил он.

Источник: Место для дискуссий


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