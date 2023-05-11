 

Fortum оценил убыток российского сегмента в 2 млрд евро

11.05.2023, 20:25, Разное
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Концерн Fortum планирует списать российские активы в связи с передачей их “дочерней компании” под временное управление Росимущества. Эти потери оцениваются в 2 миллиарда евро.

Как заявил глава Fortum Маркус Раурамо, чистый денежный убыток включает в себя инвестиции, сделанные в покупку российских компаний, дивиденды и чистое финансирование и составляет примерно 2 млрд евро. Он также оценил общий объем российских инвестиций в 6 млрд евро.

Поскольку компания потеряла контроль над своими российскими операциями, финансовая отчетность за второй квартал 2023 года будет исключать российский сегмент.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия в отношении дочерней компании Fortums в РФ будут продолжены в соответствии с российским законодательством. По его словам, внешнее управление введено для защиты интересов страны от действий недружественных государств.

Росимущество 26 апреля заявило, что внешнее управление не лишает акционеров Fortum их активов или прав собственности, оно означает лишь то, что владелец теряет полномочия по принятию управленческих решений.

Указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля.


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