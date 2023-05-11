Мнение: Сдвиг нормы после войны

Очередная корреспондентка, обращаясь ко мне как к эксперту, задала смешной вопрос:

– Как влияет на психику время нахождения на войне, в зоне боевых действий?

Ответ очевиден – чем больше, тем влияние на психику сильнее и страшнее. Но почему? Потому что меняется представление о норме. Человек, который пробыл на войне относительно недолгое время, сохраняет шанс воспринимать “войну” и “фронт” как некий эпизод, “нарушение нормальности”, а собственно мирную жизнь – как норму, “то как должно быть”.

Однако чем дольше человек на реальной войне, тем труднее ему относиться ко всему происходящему вокруг как к “неправильности”, как к перевернутому миру. Наоборот – с точки зрения выживания ему как раз необходимо максимально быстро принять и осознать, что ЭТО теперь норма, что мир – он именно такой, и другим не будет. То есть рано или поздно у воюющего человека переворачивается восприятие: теперь уже для него, наоборот – война есть норма.

Отсюда главная проблема воевавших даже без явно выраженного посттравматического синдрома: они воспринимают уже мирную, обычную жизнь как некий эпизод, временную неправильность, считая нормой – войну. Собственно, в литературе, причем даже в бульварной, не говоря уж о классической, мы можем найти множество описаний такого синдрома. Скажем, в фильме “Белорусский вокзал” – один из героев рассказывает, как тяжело ему было адаптироваться к жизни после войны, ведь “тогда было все ясно: тут мы, тут – фрицы, и главное – победить!”

В мирной жизни “ясности” значительно меньше, и потому герои войны страдают. “Хорошо”, если такой герой “просто” впадает в депрессию и в итоге может дойти до самоубийства, осознав, насколько он уже “не готов” к обычной мирной жизни. Еще хуже – если герой войны активен и настроится “мстить” клеклым и бессмысленным (на его взгляд) мирным обывателям, которые “не знают настоящей жизни”. Тут и умение убивать и смотреть в глаза смерти им очень пригождается.