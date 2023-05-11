Уже в начале мая — «День экологического долга» Франции наступает всё раньше

В этот раз день исчерпания природных ресурсов на этот год для Франции наступил необычайно рано — 5 мая, пишет в статье для TF1 президент Колледжа по устойчивому развитию (C3D) Фабрис Боннифе. Теперь государство живёт в долг у планеты, а для восстановления всех ресурсов, потребляемых французами, потребовалось бы почти две такие страны.



AP

День 5 мая 2023 года стал печальным днём для Франции: на него пришёлся «День экологического долга» перед Землёй, если бы всё потребление биоресурсов шло французскими темпами, пишет на странице TF1 Фабрис Боннифе, президент Колледжа по устойчивому развитию (C3D). Как объясняет специалист, если бы все жители планеты вели тот же образ жизни, что и французы, для обеспечения мировой экономики потребовалось бы 2,9 Земли. Несмотря на значительный объём биоёмкости Франции, потребовалось бы 1,9 таких страны для восстановления всех ресурсов, потребляемых французами.

По словам Боннифе, необходимо пересмотреть модель развития экономики, которая до сих пор основана на принципе «ещё больше», и перевести её в плоскость «ещё лучше». Франции, как и другим так называемым развитым странам, необходимо понять, что с точки зрения морали невозможно использовать почти в два раза больше своего природного капитала и, следовательно, жить в кредит у биосферы. «В ожидании, когда друг Илон Маск колонизирует Марс для добычи его запасов, а искусственный интеллект наполнит холодильник, нам нужно в срочном порядке научиться сокращать давление на окружающую среду», — подчёркивает эксперт.

При этом автор статьи сомневается, что законопроект о «зелёной» промышленности вернёт Францию на истинный путь. В нём предлагается поощрять использование переработанного сырья, однако такой шаг закрепляет экономику замкнутого типа с энергозатратным циклом переработки, тогда как нужна экономика замкнутого типа, основанная на интенсивности использования товаров и, следовательно, повторном использовании: только это может сдержать добычу первичного сырья. Также в законе отсутствует пункт о защите биоразнообразия с помощью сельского хозяйства. Для этого, считает Фабрис Боннифе, необходимо запретить импорт и экспорт продуктов, в производстве которых использовались методы, не предполагающие восстановления природных экосистем. Специалист указывает, что «больше недопустимо зарабатывать деньги, загрязняя» окружающую среду. «Хотя эти аксиомы покажутся экономистам наивными, именно требования учёных привели к созданию «Дня экологического долга», — напоминает в заключение Боннифе.

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