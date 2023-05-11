Рупор тоталитарной пропаганды: Экономическая политика США на службе войны

Экономическая политика США на службе войны

Две недавние речи важных представителей правительства Байдена показывают, насколько экономическая политика США – неотъемлемая часть конфронтации с Китаем под предлогом обеспечения «национальной безопасности».

В речи 20 апреля в университете Johns Hopkins на тему американо-китайских отношений, министр финансов Йеллен настаивала на том, что хотя США не хотят «разъединиться» с Китаем, их приоритет – отстаивание интересов национальной безопасности.

Технологические санкции, наложенные США на Китай, утверждала она, не нацелены на «удушение» экономического развития Китая, а приняты согласно соображениям национальной безопасности.

Однако, как указал историк экономики Адам Туз в ответ на речь Йеллен, «эти меры в настоящем виде включают решительные усилия по стреноживанию мирового лидера в технологии 5G – Хуавей, санкции против поставок всей отрасли микропроцессоров, и занесение большей части крупнейших исследовательских институтов Китая в список США, резко ограничивающий торговлю с ними».

Через неделю после выступления Йеллен советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в Brookings Institution на тему «возобновления экономического лидерства США».

Йеллен пыталась скрыть силы, стоящие за ростом милитаризма против Китая, утверждая, что США нечего бояться конкуренции, так как она сильнейшая экономика мира. Но речь Салливана ясно дает понять, что беспокойство об американском упадке ощущается весьма остро.

Он начал с замечания, что перемены в мировой экономике бросили многих американских рабочих на произвол судьбы, что финансовый кризис потряс средний класс, пандемия обнажила хрупкость международных товарно-хозяйственных связей, изменения климата угрожают жизням и экономическому положению масс, и что российское вторжение на Украину подчеркивает риск излишней зависимости – ссылка на помехи поставкам энергоносителей в Европу.

Такой упадок – следствие неограниченного «свободного рынка», который пропагандировали США – «вашингтонского консенсуса», что ослабило их позицию. Настоящий момент «требует от нас создать новый консенсус».

Этот «новый вашингтонский консенсус», сказал он, не будет «только США», а по сути, союзом крупнейших держав, готовых признать господство США, направленное, по сути, против тех, кто к этому не готов – прежде всего Китая.

Салливан уделил некоторое время подробному описанию упадка экономической мощи США.

«Промышленная база США была опустошена», – сказал он.

Не пренебрегая рынком, он сказал, что «во имя упрощенной рыночной эффективности, целые цепочки поставок стратегических товаров – не говоря о рабочих местах и промышленности, которые последовали за ними – переместились за границу».

Он намекнул на рост финансового паразитизма, хотя не назвал это так, который стал играть такую господствующую роль в экономике США. Предполагалось, что любой экономический рост — это хорошо, а тип этого роста не важен.

«Так что различные реформы совместно привели к привилегиям некоторых отраслей экономики, вроде финансов, а другие жизненно важные отрасли – полупроводники и инфраструктура – атрофировались. Возможностям нашей промышленности – критически важной для продолжения инноваций в любой стране – нанесен серьезный удар».

«Потрясения» мирового финансового кризиса и пандемия обнажили ограниченность прежних представлений. В то же самое время Китай провел серьезную экспансию как в традиционных отраслях – как сталелитейной, так и в «важнейших промышленных отраслях будущего – чистой энергетике, цифровой инфраструктуре и передовых биотехнологиях. Америка потеряла не просто производство – мы разрушили нашу конкурентоспособность в важнейших технологиях, которые будут определять будущее».

В период «вашингтонского консенсуса» США рассчитывали, что «введение стран в порядок, основанный на правилах, стимулирует их также соблюдать эти правила» – то есть, подчиниться господству США.

Но в случае Китая что-то пошло не так, и когда Байден пришел к власти «нам пришлось взглянуть в лицо фактам – крупная нерыночная экономика была включена в международный экономический порядок таким образом, что это бросает нам серьезный вызов».

Он подчеркнул значительное отставание США в развитии новых технологий будущего и в доступе к сырью, от которых они зависят. «США сейчас производят только 10% от полупроводников в мире, и производство – в целом и особенно самых передовых микросхем – географически находится за границей».

С критически важном минеральном сырьем, жизненно необходимом для чистой энергетики будущего, положение так же плохо.

«Сейчас США производят только 4% лития, 13% кобальта, 0% никеля и 0% графита, необходимых для требуемого количества электроавтомобилей. А более 80% важнейших минералов перерабатывает одна страна – Китай».

Речь Салливана – иллюстрация важнейшего вопроса, поднятого Лениным в «Империализме», где он обнажает силы, которые привели к Первой мировой войне и которые продолжают действовать не с меньшей силой сейчас.

«Чем выше развитие капитализма», пишет он, «чем сильнее чувствуется недостаток сырья, чем острее конкуренция и погоня за источниками сырья во всем мире, тем отчаяннее борьба за приобретение колоний.

Салливан сказал, что невозможно и нежелательно для США производить все самим, и что цель не самодостаточность, а «устойчивость и безопасность наших цепочек поставки». США стремятся развивать свою промышленность, «в то же время мы однозначно не собираемся бросать наших друзей на произвол судьбы».

Но кто «друг» определяется по готовности подчиниться геостратегическим и политическим целям империализма США. То есть, задача нового «консенсуса» – создать блок, основанный на господстве США и преданный идее, что экономический и технологический подъем КНР – угроза, которую надо ликвидировать любой ценой.

Декларировать намерения – одно, но достижение – совсем другое, так как, по словам лорда Пальмерстона, нет постоянных союзников, только постоянные интересы. И США показали, что, когда дело доходит до защиты их интересов, они одинаково беспощадны и к «друзьям», и к врагам.

Это видно из угроз принять меры против европейских компаний, имеющих дела с Ираном, пренебрегая санкциями США, и противостояние США «Северному потоку» из России в Германию, при этом есть доказательства того, что США или взорвали газопровод сами, или это сделали силы под их контролем.

Сейчас другие империалистические страны считают, что у них нет иного выбора, как подчиниться приказам США, и они еще неспособны бросить им вызов. Но вопрос – как долго продлится такое положение, потому что у них есть их собственные империалистические интересы и аппетиты, для которых важен в том числе Китай, и которые не обязательно совпадают с интересами США.

Планы промышленного обновления США уже вызывают терния с ЕС, который обличает «Закон о снижении инфляции», предоставляющий крупные подачки промышленности США в области «зеленой энергетики», как создающий «серьезную озабоченность» финансовым влияниям, что угрожает промышленности Европы.

Салливан заявил, что этот закон будет «оптимизирован» и станет из источника трений основой «силы и надежности». Не исключено, что будут приняты какие-то меры для латания дыр. Но суть его речи исключает любую возможность того, что империализм США собирается смириться с тем, что некоторые называют «многополярным» миром, который империалистические державы будут мирно регулировать.

В продвижении своей программы правительство собирается опираться на профсоюзную бюрократию. Для этого в речи были ссылки на то, что прежнее процветание богачей и опустошение промышленности будет заменено инновациями и созданием рабочих мест с хорошей оплатой и условиями.

Это вранье, как и утверждения рейганистов про «распределение доходов от роста экономики между всеми слоями общества», на самом деле обогативших уже богатых.

«Новый вашингтонский консенсус» – что промышленная и технологическая мускулатура войны должна усилиться и объединиться. Экономическая война означает дальнейшее ухудшение положения рабочего класса в США, а если рабочие попытаются с этим бороться, их обвинят в покушении на национальную безопасность.

(с) Ник Бимз

https://www.wsws.org/en/articles/2023/05/09/jkjg-m09.html – оригинал на английском языке

Текущая ситуация в мире сама по себе служит прекрасной иллюстрацией правоты классиков марксизма-ленинизма, особенно в отношениии сути империализма, который несет с собой диктат и войну за счет порабощения государств и народов. Спустя век развития, мы снова вернулись во времена обострения империалистической конкуренции в интересах мирового господства.

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