Мнение: Падение поддержки Украины, как «покончить с войной немедленно» и выход России из ДОВСЕ

1. Согласно опросам, американцы за последние месяцы охладели к Украине. Пропагандистская машина США уже не может объяснить гражданам, почему они должны страдать от высоких цен на энергоносители и при этом финансировать из своего кармана очередную войну далеко за океаном (ссылка):



В США продолжает падать поддержка Украины, и это “должно беспокоить американских политиков”, считает “Институт Брукингса”.

Так он комментирует исследование университета Мэриленда и компании Ipsos о том, как американцы относятся к войне в Украине.

А. Падает уровень ожиданий, что Россия проигрывает, а Украина побеждает,уменьшилось на 11% и составило 37%.

Число же тех, кто уверен в победе Киева, упало за тот же срок на 17%, до 26%.

Б. Падает готовность населения США нести издержки за поддержку Киева – в виде роста цен на энергоносители, инфляции и потерь американских войск.

Опрос показывает падение по всем трем показателям на 9-15%

В. Большинство опрошенных требуют ограничить поддержку Киева одним-двумя годами – 46%. Тех же, кто предлагает делать это, сколько потребуется – 38%.

2. Ещё одно откровение от месье Борреля, министра иностранных дел Евросоюза. Он признаёт, что в силах Запада прекратить войну на Украине немедленно, но этого не произойдёт, так как Западу нужна война (ссылка):



Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что если западные страны перестанут военным способом поддерживать Украину, то конфликт прекратится. <…>

«Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Всё, война окончена», — сказал дипломат.

При этом Боррель отметил, что мир, достигнутый таким путем, не будет отвечать интересам Запада. По его словам, при таком развитии событий Украина станет «марионеточным государством» по примеру Белоруссии и лишится своих свобод.

Что ж, осталось дождаться, когда уже правдоруб Боррель признает, что марионеточным государством Украина является вот прямо сейчас, когда она вредит по приказу Запада не только России, но и себе самой.

3. Россия начала процесс денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который был заключён ещё в 1990 году и устанавливал лимиты на максимальное количество разных видов военной техники в СССР/России и странах НАТО. Причина выхода из этого договора стандартная — западные жулики своих обещаний не выполняют (ссылка):

Президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия ДОВСЕ и связанных с ним документов 13 июля 2007 года. <…>

В справке к указу <…> отмечалось, что причинами решения Москвы стали уклонение ставших членами НАТО бывших участников ОВД от переоформления их вооружений в западный блок, прямое превышение Североатлантическим альянсом установленных лимитов, развертывание на территории Болгарии и Румынии военных баз США, невыполнение странами НАТО обязательств по ратификации подписанного в 1999 году адаптированного ДОВСЕ и другие.

Выполнение Россией соглашения приостанавливалось «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ». В конце 2000-х — начале 2010-х участники соглашения предпринимали несколько попыток разрешить накопившиеся противоречия, однако все переговоры зашли в тупик. В ноябре 2011 года США объявили, что впредь не станут принимать российские инспекции в рамках ДОВСЕ и передавать Москве военные данные, при этом продолжат соблюдать установленные договором количественные ограничения. Вскоре об аналогичном шаге объявила и Великобритания.

У России нет сейчас особых препятствий, чтобы наращивать боевую мощь и техническое оснащение нашей армии до сколь угодно огромных величин — вопрос только в цене. А европейские избиратели могут поблагодарить своих политиков за разрушение ещё одной составляющей европейской системы безопасности.