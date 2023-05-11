 

Европейские группы осуществляют транзит кокаина через Россию

11.05.2023, 19:13, Разное
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Преступные сообщества Европы и Латинской Америки используют российскую землю для переброски кокаина в страны ЕС. Об этом рассказали ТАСС в четверг в Центре общественных связей ФСБ.

В ФСБ отметили, что преступные группировки Европы и Латинской Америки предпринимают действия как для контроля российского черного рынка наркотиков, так и для использования российской территории в качестве транзитного пункта для ввоза запрещенных веществ в страны ЕС.

В начале этого года сотрудники ФСБ перехватили на одном из пограничных переходов три крупные партии, доставленные трансграничными картелями. В марте 2022 года контейнер с бананами был использован для попытки ввоза в Россию 2 391 кг запрещенных веществ.


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