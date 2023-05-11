 

Геморрагический инсульт: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали

11.05.2023, 19:04, Новости дня
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Прошло буквально несколько месяцев с того момента, как жители столицы вытерли слезы после похорон Инны Чуриковой, как стало известно о проблемах со здоровьем у Глеба Панфилова.

Сообщается, что вдовца Чуриковой срочно госпитализировали в одну из больниц Подмосковья. Однако из-за резко ухудшившегося состояния его позже перевели в иное учреждение.

Пожилому режиссеру медики поставили диагноз геморрагический инсульт – так называют внезапное кровоизлияние в мозг. Прогнозов специалисты клиники пока дать не могут, но, как сообщают СМИ, не может быть исключена полностью и необходимость оперативного вмешательства.

Пользователи в Сети после таких печальных известий вспомнили народное поверье, по которому супруги, прожившие в браке много десятилетий, уходят в лучший мир с небольшим разрывом во времени.

“Жена зовет. Актрисе скучно там без своего режиссера”, – написал один из комментаторов про Глеба Панфилова и Инну Чурикову.

Напомним, что народная артистка скончалась в январе 2023 года после продолжительной болезни. Актриса попала в больницу из-за проблем с дыханием, после чего врачи нашли в мозге актрисы кисты. Сердце Инны Чуриковой остановилось 14 января 2023 года.


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