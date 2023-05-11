Скандалы: «Присосался — оплатите»

Россиянам начали предлагать страховки от укуса клеща и удара молнии

Весна и лето для страховых агентов — время довольно горячее, но что делать, когда об отдыхе большинство клиентов даже не помышляет. Но выход есть! В теплый период граждане сталкиваются с большим количеством угроз. Оказывается, застраховать свою жизнь можно не только от всякой банальщины: пожара, потопа или сломанных конечностей. Летом людям угрожает клещевой энцефалит, удар молнии, радикулит на грядках и риск заблудиться в лесу. Мы решили собрать для вас сезонные виды страховок, о которых вы могли даже не догадываться.

Бояться клещей мы обычно начинаем еще в апреле, когда они просыпаются. Переносчики боррелиоза и энцефалита поджидают нас там, где есть деревья и трава. То есть практически везде. По ОМС бесплатное исследование клеща не предусмотрено. А стоит оно в среднем примерно 2000–3000 рублей. Но эту сумму покроет страховка, если вы решитесь приобрести полис защиты от присасываний членистоногих.

— Я называю страховку от укуса клеща удачным продуктом, — говорит агент по страхованию из Волоколамска Ирина Конторщикова. — Можно выбрать разный набор услуг, за счет этого и цена будет варьироваться. В зависимости от выбранной программы пакет может стоить 200 рублей, а может и 4 тысячи.

Если вы хотите предусмотреть только вероятность присасывания, вам будет достаточно застраховаться на 200 рублей, и тогда компания оплатит только анализ клеща. Если же вы берете полный пакет услуг, в случае заражения опасной болезнью лечение и реабилитацию страховая оплатит полностью.

В страховку дома теперь входит такой редкий случай, как удар молнии. Правда, чтобы доказать ее попадание, вам придется собрать целую кипу бумаг. Мало того, что страховщики потребуют подробный отчет, сделанный ближайшей метеорологической станцией, о погоде в конкретный период времени. Вам также понадобится пожарная экспертиза и заключение специалиста, который имеет полномочия давать оценку последствиям природных стихий.

— С одной стороны, может показаться, что вы столкнетесь с массой неудобств, собирая доказательства страхового случая, но с другой стороны — ради собственной выгоды можно и побегать. Замечу, пакет услуг по страхованию дома легко формируется под конкретный запрос, — рассказывает Ирина Конторщикова. — Например, долгое время самой невостребованной позицией была страховка от падения на кровлю летательного аппарата. А сейчас, увы, в свете последних событий, она стала актуальна, потому что ежедневно мы читаем новости о падении дронов в жилых массивах.

Еще одна исключительно летняя услуга — это страхование от несчастных случаев на даче. Если вас разбил радикулит во время посадочных работ, пришибло лопатой в сарае или, не дай бог, вы травмировались, когда косили траву, оформляйте больничный и «пишите письма» в страховую.

— Не уверена, что обострение хронического заболевания может пройти как страховой случай, но если недуг был выявлен впервые, то вполне, — говорит страховой агент из Лобни Анна Семенова. — При желании вы можете даже застраховаться от укуса змеи, нападения медведя или риска заблудиться в лесу.

Тут, конечно, нужно особое уточнение. Будь вы обычным грибником или дачником, который неосмотрительно углубился в лес в поисках валежника, вам застраховать свою жизнь под благовидным предлогом будет сложно. Но если вы назоветесь человеком, который занимается любительским спортом или активным отдыхом, тогда вам подойдет особая туристическая страховка.

— В эту страховку входит все сразу: травмы, нападение диких животных, горная болезнь, риск упасть в болото или заблудиться, инфаркт, укус змеи, аллергические реакции и даже обморожения, — рассказали нам в одной из страховых компаний. — Цена вопроса от 2 до 5 тысяч рублей в год. Если вы оставите только те опасности, которые связаны с лесом, стоимость полиса будет минимальной. Но в этом случае укус дикой осы мы засчитываем (напала, ужалила, начался отек), а вот инфаркт при виде гадюки — нет.

Светлана Репина