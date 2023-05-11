Писатель Александр Проханов задержан по подозрению в сокрытии своих текстов от цензуры

Писатель Александр Проханов доставлен в отдел полиции для

составления протокола об уклонении от государственного контроля за

литературными произведениями. В его кабинете обнаружено два текста, не

прошедших цензуру в установленный срок.

Согласно закону, действующему с 1 мая текущего года, все

литературные произведения должны передаваться в орган государственной цензуры в

течение 24 часов после создания. Объёмные произведения следует передавать по

мере завершения глав. Однако при плановой ревизии текстов Проханова участковый

инспектор обнаружил роман «Дрожь русской земли» и повесть «Рёв боевого

мотоцикла», не отмеченные в списке проверенных. Адвокат Михаил Барщевский убеждён,

что это недоразумение:

«Обвинение абсурдно по двум причинам: во-первых, Александр

Андреевич патриотический писатель и на него не распространяются идиотские

законы для либералов, – заявил адвокат. – Во-вторых, человек он пожилой и мог попросту забыть, что

в его столе лежит пара произведений. «Писать в стол» – нормальное явление для

писателя такого масштаба. Опять же, нет доказательств, что роман и повесть были

закончены», – заявил адвокат.

«В законе о госконтроле за литературными произведениями нет

исключений для текстов, написанных «в стол». Вся писательская продукция должна

изучаться уполномоченным цензором, поскольку даже неопубликованный роман могут

случайно прочитать дети, что нанесёт непоправимый потенциальный вред их

физическому и психическому развитию», – ответили адвокату в полиции.

За нарушение цензурного законодательства Проханову грозит

штраф до 300 тысяч рублей. Сокрытые им рукописи уже уничтожены.

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