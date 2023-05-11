 

Bloomberg назвал Apple аутсайдером на рынке складных смартфонов

11.05.2023, 18:00, Разное
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Apple является единственной компанией, которая не выпустила складной смартфон после того, как Google анонсировал свой Pixel Fold. Bloomberg пишет, что она стала аутсайдером рыночной тенденции, которая может принести десятки или сотни миллионов долларов в течение следующих нескольких лет.

Apple начала разработку складного iPhone несколько лет назад, но так и не выпустила его на рынок. Корпорация, согласно отчету агентства, не хочет вносить изменения в линейку iPhone, поскольку компания доминирует на рынке смартфонов премиум-класса. Однако она рискует отстать от своих конкурентов на несколько лет в этом перспективном сегменте.

Складные смартфоны все еще составляют относительно небольшую часть рынка устройств. Однако, поскольку цены на них выше, чем на другие модели, это помогает брендам продвигаться по лестнице в премиум-сегмент.

По мнению экспертов, этот сегмент будет расти быстрее всего в индустрии смартфонов. Нил Мостон, директор по исследованиям компании Strategy Analytics, считает, что главный вопрос заключается в том, сможет ли Apple укрепить свою концепцию складных устройств в будущем или она потерпит неудачу.


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