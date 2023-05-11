Скандалы: «Не может быть, чтоб президент не знал»

Байдена заподозрили в получении миллионов из КНР

Родственники Джо Байдена в период его вице-президентства получали миллионы долларов от иностранных граждан, а позже пытались скрыть источники получения этих средств, утверждает комитет по надзору палаты представителей конгресса США. Согласно проведенному расследованию, Байдены создали более 20 компаний и получили более $10 млн на их счета, в частности из Китая и Румынии.

«Байден со времен выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая. Это было ложью в 2020 году. И он продолжает сейчас лгать американскому народу. Байдены получили миллионы долларов из Китая. Не может быть, чтобы президент не знал об этом», — заявил председатель комитета Джеймс Комер.

Родственники президента «по-видимому, предприняли шаги», чтобы «скрыть источник и общую сумму, полученную от иностранных компаний», сообщает Fox News.

По словам Комера, семья Байдена и ее деловые партнеры создали более 20 компаний, на счета которых переводились средства от иностранных граждан. Эти компании открывались в основном в Делавэре и Вашингтоне (округ Колумбия) с помощью деловых партнеров Хантера Байдена Роба Уокера и Джеймса Гиллиара. Среди них – Lion Hall Group LLC; Оваско ПК; Робинсон Уокер, ООО; ООО «Сканеателес»; Сенека Глобал Эдвайзерс, ООО; Роузмонт Сенека Партнерс, ООО; ООО «Роузмонт Сенека Принципал Инвестментс»; Роузмонт Сенека Бохай, ООО; CEFC Infrastructure Investment (США) и другие.

«Банковские записи показывают, что Байдены, их деловые партнеры и их компании получили более $10 млн от компаний иностранных граждан», — говорится в докладе комитета.

Подчеркивается, что «в некоторых случаях» соратники Байдена получали значительные суммы, а затем переводили небольшие доли на банковские счета самого Байдена.

Влияние на политику

Авторы расследования отмечают, что «видят признаки» того, что семья Байденов, возможно, получая средства от иностранных граждан, могла влиять на политику США. Так, сотрудничество велось с теми странами, в которых тогдашний вице-президент играл огромную роль.

«Хантер Байден через своего помощника Роба Уокера получил более $1 млн от иностранной компании, которая, как сообщается, контролируется Габриэлем Поповичу, в отношении которого ведется уголовное расследование и преследование за коррупцию в Румынии», — говорится в докладе.

Граждане Китая, связанные с Байденами, открывали в США компании с ограниченной ответственностью и вскоре передавали свои доли китайским компаниям, которые отправляли средства родственникам вице-президента.

Китайский бизнесмен Е Цзяньмин, связанный с совместным предприятием Хантера Байдена и китайской энергетической компанией CEFC, имел «тесные связи с высшими уровнями Коммунистической партии Китая» и даже был заместителем генерального секретаря Народно-освободительной армии Китая.

«Когда Е был задержан китайцами, Хантер Байден попытался дистанцироваться от совместных дел с ним, заявив, что CEFC никогда не переводила ему деньги. Это было ложью», — отмечают в комитете.

Компания Хантера, Hudson West V, получила перевод на $24 млн от Е. Позже CEFC перевела $100 тыс. компании Hunter’s Owasco, говорится в докладе.

«Это неправда»

В марте 2023 года представители комитета по надзору и подотчетности палаты представителей заявляли, что члены семьи Байдена получили $1,3 млн от китайской энергетической компании State Energy HK Limited. Согласно данным комитета, транзакции проводились с 2015 по 2017 год.

Байден тогда отверг все обвинения. «Это неправда», — ответил он.

Леонид Цветаев

Оригинал материала: “Газета.ру”