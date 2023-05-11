Анатолий Чубайс возвращается, чтобы возглавить Счётную палату

Управленец, экономист, кавалер ордена «За заслуги перед Отечественном» (РФ), рыцарь Её Величества (Великобритания) Анатолий Чубайс возвращается в Россию – он принял предложение возглавить Счётную палату. До этого орган полгода пробыл без председателя, поскольку после отставки Алексея Кудрина никто не соглашался занять это место.

Опытный менеджер займётся контролем расходования государственных средств, а также примет участие в разработке проекта новой приватизации, о которой недавно заговорили в Минфине и ВТБ. В правительстве считают, что именно Чубайс способен максимально эффективно и оперативно решать подобные вопросы.

В свою очередь сам экс-глава «Роснано» рассказал, что его первым решением на новом посту будет переименование Счётной палаты, а точнее – присвоение ей имени русского писателя Салтыкова-Щедрина. В эмиграции управленец перечитывал его книги и теперь считает автора «наиболее прозорливой личностью в российской истории».

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