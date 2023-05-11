 

Министерство труда предложило самозанятым гражданам платить налоги онлайн

11.05.2023, 16:45, Разное
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Представитель Министерства труда и социальной защиты предложил перевести уплату налога для самозанятых на цифровые платформы трудоустройства и на посреднические платформы между исполнителями заказов и клиентами.

Речь идет о подготовке законопроекта, который станет частью нового рамочного закона о занятости. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Магомед Абдулхалимов направил документ в российскую трехстороннюю комиссию.

В материале предлагается добавить в перечень прав и обязанностей “функцию налогового агента” по исчислению и уплате налогов на доходы платформы занятости. В “Парламентской газете”, опубликованной 24 апреля, сообщалось, что федеральный и региональные уполномоченные по правам предпринимателей получат полномочия рассматривать жалобы самозанятых. Законопроект представила Наталья Костенко, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.


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