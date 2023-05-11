Скандалы: Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса

Крупная китайская финансовая компания China Renaissance объявила, что ее гендиректор, именитый инвестбанкир Бао Фань внезапно пропал и не выходит на связь

Следующие десять дней организация занималась его поисками и наконец обнаружила, что Бао Фань очень занят — «сотрудничает со следствием». В каком конкретно качестве он помогает работе «определенного ведомства», не уточнялось, деталей не приводилось. По одной из версий, задержание связано c антикоррупционным расследованием в отношении бывшего топ-менеджера компании Цун Линя, с которым, в свою очередь, не могли связаться с конца прошлого года.

Исчезновения Бао и Цуна выглядят частью начавшейся в Китае масштабной кампании по ужесточению контроля над банковским сектором — для борьбы с коррупцией, а также «утонченностью» и «гедонизмом» финансистов. Тем временем банки близки к кризису из-за накопившихся проблем в экономике, а отраслевые регуляторы переживают реформу, которая должна усилить руководящую роль партии. Последнее китайское предупреждение — в материале «Ленты.ру».

Спасибо партии за это

В конце марта руководителей ряда крупнейших государственных банков Китая собрали на встречу с представителями двух государственных органов — правительственной комиссии по регулированию банковской деятельности (КРБД) и партийной центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД), занимающейся борьбой с коррупцией. По словам осведомленных источников, топ-менеджерам пообещали, что контроль над их сектором, активы которого оцениваются примерно в 55 триллионов долларов, будет ужесточаться.

Поводом для собрания стало расследование в отношении бывшего председателя правления крупного государственного банка Bank of China (BOC) Лю Ляньге. Перед встречей ЦКПД одной строкой официально объявила, что Лю подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Собравшимся банкирам чиновники посоветовали извлечь урок из дела экс-главы BOC: соблюдать правовые нормы и «нарастить самодисциплину».

Рекомендации чиновников вряд ли стали для кого-то неожиданностью. За несколько дней до разговора с банкирами ЦКПД проинформировала, что начала проверку ряда ведущих финансовых учреждений страны — суверенного фонда China Investment Corporation (CIC), банков China Development Bank и Agricultural Development Bank of China, страховой компании People’s Insurance Company of China и холдинга China Everbright Group. Всего через неделю после объявления, 5 апреля, комиссия сообщила, что начала расследование в отношении бывшего руководителя последней из упомянутых организаций — Ли Сяопэна. Он ушел с поста около года назад и теперь подозревается в нарушениях «партийной дисциплины и закона».

$55 трлн составляет объем активов банков КНР

Новой волне инспекций предшествовали также объявления властей о реформе регуляторов, занятых надзором за банковским сектором. В начале марта стало известно, что на смену комиссии по регулированию банковской деятельности должна будет прийти новая Национальная администрация финансового регулирования, которая к тому же получит часть функций Народного банка Китая (НБК). К середине месяца объявили о создании нового партийного органа — Центральной финансовой комиссия (ЦФК), возглавить которую должен сам председатель КНР Си Цзиньпин. Задачей ЦФК станет усиление «ведущей роли партии» в секторе, она будет отвечать за финансовую стабильность и развитие.

Очередной раунд проверок со стороны ЦКПД, по словам главы органа Ли Си, призван устранить нерешенные проблемы финансовой индустрии. Что именно партия считает проблемами, можно заключить из статьи, опубликованной ЦКПД в конце февраля и обрисовывающей задачи органов, занятых борьбой со злоупотреблениями.

Этим органам, как говорится в статье, следует «сурово отвергать» любые тезисы о том, что финансисты могут позволить себе быть выше предписаний партии, требующих вести скромный образ жизни. «Нарушения дисциплины» в финсекторе должны рассматриваться сквозь призму политики.

Нам следует также игнорировать неверные теории о финансовых элитах: что важны лишь деньги или что мы должны соответствовать Западу. Необходимо подавить гедонизм и экстравагантность, в том числе избыточное стремление к изяществу и изыскам

Из статьи департамента расследований Центральной комиссии по проверке дисциплины

В материале также подчеркивается, что антикоррупционные органы несут ответственность за защиту авторитета Коммунистической партии во главе с Си Цзиньпином. Отмечается и необходимость препятствовать тесным связям чиновников и бизнеса, делающим их самостоятельной силой.

Коррупционер — ребятам пример

С начала года расследования или санкции со стороны ЦКПД коснулись более десятка лиц, связанных с финансовым сектором. Некоторые из случаев связаны с претензиями более конкретными, чем нарушение дисциплины: так, бывший президент государственного Export-Import Bank of China Ли Ли был обвинен в получении взятки на сумму около 14 миллионов долларов за подписание лизинговых контрактов.

Параллельно растет и число проверок — ЦКПД заинтересовалась Шанхайской биржей золота, а венчурные инвесторы в Пекине сетуют на постоянные налоговые инспекции. «Роскоши» в жизни финансистов, в соответствии с пожеланиями партии, действительно становится меньше: в секторе уже с прошлого года урезают зарплаты. К примеру, в China International Capital Corporation (CICC), ключевом инвестбанке, в 2022-м выплаты снизили на 10 процентов, а бонусы теперь, вероятно, сократят на все 40.

Наращивание давления на финансовый сектор одновременно и продолжает стратегию антикоррупционных компаний всего последнего десятилетия, и отражает курс на борьбу с неравенством, анонсированный Си Цзиньпином в 2021 году. Тогда проверки месяцами продолжались в различных финансовых учреждениях — от Центробанка до компаний по управлению активами.

Впрочем, основной удар жесткого регулирования в 2021-м пришелся на техносектор: Китай неожиданно развернул борьбу с собственными ключевыми компаниями, устанавливая для них новые требования и запреты и организовывая расследования и проверки. Наблюдатели строили догадки по поводу возможных причин безжалостных репрессий в отношении крупного бизнеса, долгие годы олицетворявшего собой достижения китайской экономики.

Версии назывались самые разные — от сугубо экономических до политических с влиянием внутрипартийных разборок. Инвесторы, обеспокоенные происходящим, спешили избавиться от акций китайских компаний. Рыночная стоимость многих гигантов рухнула и так и не восстановилась: например, бумаги Alibaba до сих пор стоят на 70 процентов ниже пика осени 2020 года.

Нынешняя волна чисток, начатая Пекином, тоже вряд ли воодушевит инвесторов — и китайских, и зарубежных, и без того обеспокоенных общей ситуацией в стране, замечает сотрудник Центра анализа Китая в Asia Society Policy Institute Нил Томас. Заметные фигуры вроде Бао Фаня — влиятельного человека с хорошими связями и опытом работы на ключевые западные банки — могут быть выбраны целью потому, что Си Цзиньпин стремится шокировать финансовый сектор, добиваясь таким образом большей политической лояльности, полагает специалист.

Преподаватель Технологического университета Сиднея, специалист по изучению Китая Фэнь Чунъи, в свою очередь, считает, что лидер КНР стремится к консолидации собственной власти.

Финансовый сектор — последний из трех ключевых, которые должны оказаться под полным контролем Си, после военной сферы и аппарата внутренней безопасности

Фэнь Чунъи специалист по изучению Китая в Технологическом университете Сиднея

Кроме того, и в финансовом отрасли, и в экономике Китая сейчас наметились проблемы: власти надеются разрешить их, получив больший контроль над банками. По оценкам Нила Томаса, Си Цзиньпин одновременно стремится оживить китайскую экономику и усилить влияние партии на частный бизнес. «Эти цели друг друга не исключают, но последняя, вероятно, будет мешать реализации первой», — заметил исследователь.

Банки, танки, недострой

В банковском секторе ситуация от радужной сейчас притом далека. По оценкам S&P Global, к началу этого года китайские кредитные учреждения подошли в форме худшей, чем финорганизации большей части других стран, хотя о системных рисках речи и не идет. Рейтинговое агентство Moody’s с ноября сохраняет негативный прогноз по банковскому сектору КНР.

Государственные банки по итогам последних трех месяцев прошлого года показали 13-процентное снижение операционной прибыли до формирования резервов, что стало худшим квартальным результатом с 2010 года. Большая часть организаций сообщила также о снижении чистой процентной маржи — показателя, который отражает прибыльность проводимых банковских операций и определяется как отношение разницы между процентными доходами и расходами банка к его активам.

Кроме того, серьезно давит на финансовые организации кризис на рынке недвижимости. Доля проблемной задолженности в структуре займов представителям отрасли в большинстве банков растет, притом в целом на строительный сектор приходится около четверти всех выданных кредитов. Рынок недвижимости считают ключевым для финансовой стабильности Китая.

25 % кредитов китайских банков приходится на строительный сектор

Сфера чрезвычайно значима и для китайской экономики в целом, обеспечивая около 25 процентов общего ВВП страны. Отрасль получила возможности для роста за счет агрессивной урбанизации Китая, начавшейся в 1990-х годах. Однако после 2020-го она оказалась в критическом положении из-за сочетания высокой закредитованности, нехватки ликвидности и влияния ковидных ограничений вместе с ростом цен на стройматериалы.

С финансовыми проблемами столкнулся такой гигант сектора, как Evergande, компания с несколькими сотнями тысяч сотрудников. В 2021 году она допустила дефолт по части обязательств и под угрозой банкротства начала распродавать активы. Реструктуризация задолженности на несколько сотен миллиардов долларов продолжается и должна завершиться к концу 2023 года.

Параллельно в стране стал падать спрос на новое жилье, цены снижались, к тому же из-за кризиса ликвидности многие здания оставались недостроенными. Покупателей недвижимости, приобретавших квартиры в ипотеку, перенос сроков сдачи их жилья возмущал, и к прошлому лету заемщики начали бойкотировать выплаты. Ситуация затронула почти сотню городов. Первой реакцией властей стала борьба с распространением в интернете сведений о бойкоте: цензура стирала собираемую пользователями информацию и блокировала их аккаунты.

«Банки оказались между двух огней. Если они не будут помогать девелоперам закончить строительство, то в итоге потеряют еще больше. Если будут — то это, конечно, обрадует власти, но создаст для них больше рисков по кредитованию откладываемых проектов», — объяснял летом 2022 года профессор финансов из Гонконгского университета Чжиу Чэнь.

В конечном счете власти приняли решение продолжить вливание денег в строительный сектор. В конце года Народный банк Китая попросил руководителей крупных организаций активнее кредитовать девелоперов, пообещав им к весне беспроцентные кредиты на 28 миллиардов долларов для рефинансирования задолженности строительного сектора. Общая сумма, которую тем предстоит выплатить по долгам к концу этого года, составляет почти 300 миллиардов долларов.

Иронично при том, что исходно кризис ликвидности в секторе частично был обусловлен решениями чиновников. Летом 2020 года власти решили ограничить кредитование девелоперов, введя для них комплекс ограничений под названием «Три красные линии». Заемщик должен был отвечать трем определенным требованиям к уровню задолженности, но большая часть компаний не соответствовала как минимум одному из условий — и оставалась без средств.

Теперь же чиновники продолжают давить на банки, побуждая их наращивать кредитование в целом, тем более что экономика пока не слишком успешно восстанавливается после ковида с жесткими локдаунами. В январе в Китае было выдано займов на 4,9 триллиона юаней (около 700 миллионов долларов), в феврале — на 1,81 триллиона (около 250 миллионов долларов). Оба показателя стали рекордными для каждого месяца.

Кредитование притом показало рост и в прошлом году, но специфика заключается в том, что под давлением властей многие кредиты выдавались по более низкой ставке и тем заемщикам, которых сами банки достаточно надежными не считают.

$292 млрд предстоит выплатить китайским девелоперам по долгам в 2023 году

С надежностью самих банков, между тем, тоже могут возникать проблемы. Особенно непросто может быть небольшим организациям — сельским, среди которых в последние месяцы уже отмечались редкие для Китая случаи банкротства, и региональным. С последней категорией связан крупный скандал, разразившийся в прошлом году и затронувший тысячи вкладчиков кредитных учреждений в провинциях Хэнань и Аньхой.

Весной некоторые клиенты местных банков обнаружили, что не могут получить деньги, лежащие на их счетах. Узнав о проблеме, другие люди тоже попытались снять свои сбережения, что привело к банковской панике. В общей сложности сумма их сбережений достигала нескольких миллиардов долларов. К лету рассерженные вкладчики вышли на улицы, требуя, чтобы банки вернули им деньги, а власти обратили внимание на проблему.

Протесты стали разгонять, собравшихся атаковали группы неизвестных в белой форме, местные власти пытались остановить демонстрантов с помощью антиковидных мер, а потом в сети распространились видео, на которых вкладчиков якобы намереваются усмирить с помощью выведенных на улицы танков. Последнее, впрочем, оказалось фейком: запись была сделана в другой провинции во время военных учений.

В середине июля полиция объявила, что к кризису привели преступные действия членов «криминальной группировки», выводившей деньги из банков через фиктивные займы. Подозреваемые были задержаны, против некоторых чиновников инициировали расследование, а вкладчикам пообещали, что деньги вернут, пусть и не сразу, — нужно проявить терпение.

Паника и протесты, стремительно развернувшиеся в Хэнане, как и ипотечный бойкот прошлого года, могут служить своеобразным индикатором кризиса доверия к системе в целом и способности властей справиться с возникающими проблемами. Удастся ли официальному Пекину и Коммунистической партии вернуть это доверие с антикоррупционными и «антигедонистическими» чистками в финансовом секторе, покажет время.

Анна Панфилова

Оригинал материала: “Лента.ру”