 

Песков заявил, что решение о национализации активов Fortum не принимались

11.05.2023, 15:30, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о национализации российских активов, принадлежащих финской энергетической компании Fortum, не принималось. Он сделал это заявление во время брифинга для прессы.

“Решения о национализации нет”, – сказал представитель Кремля, комментируя как планы по выплате компенсации финской компании, так и возможную национализацию российских активов Fortums.

Ранее генеральный директор Fortums Маркус Раурамо не исключил возможности продажи активов в России. Однако новое руководство российского филиала усложняет процесс продажи.

11 мая было объявлено, что Fortum, финская энергетическая компания, решила списать российские активы на сумму 1,7 млрд евро и деконсолидировать российский сегмент. Компания заявила, что за время своей деятельности она инвестировала в российские активы около 6 млрд евро.


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