 

В Смоленской области перехватили полтонны кокаина

11.05.2023, 15:20, Новости дня
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На российско-белорусской границе в Смоленской области
Федеральная служба безопасности
изъяла крупную партию запрещенных веществ. Наркотики были привезены из Латинской Америки и следовали в Польшу, пишут “Вести Подмосковья”.

Наркотики были обнаружены во время досмотра двух фур с турецкими номерами. URA.ru со ссылкой на ФСБ отмечает, что в автомобилях нашли тайники, в которых были спрятаны 116 и 373
упаковок с запрещенными веществами.

Общий вес изъятого составил 492 килограмма. Большегрузами, в которых находились полтонны кокаина, управляли иностранные граждане, упоминает “Царьград”.


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