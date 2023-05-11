Презервативы войдут в состав аптечки для водителей грузовиков

Минтранс постановлением от 10 мая 2023 года №3367-23 изменил состав аптечки для водителей автомобилей категорий С1 и СЕ.

Помимо уже имеющихся в комплекте средств, им необходимо возить с собой не менее пяти презервативов.

Специалисты ведомства сообщили, что получили отраслевую статистику Минздрава за 2020-2023 годы, которая свидетельствует о резком росте венерических заболеваний у дальнобойщиков. Чтобы избежать усугубления ситуации в будущем, было принято решение о дополнительных мерах защиты здоровья водителей.

– Автоперевозки в нашей стране существенно растут – рейсы дальнобойщиков могут достигать по несколько тысяч километров, а это ночлег, привал, отдых в сауне и прочее. Поэтому такая мера никогда не будет избыточной, – пояснил представитель Минтранса Юрий Кирпичёв. – Мы не надеемся попадать в ДТП, но аптечка у нас всегда с собой.

Новый порядок комплектования аптечки будет действовать с 1 июня. В течение ближайших месяцев сотрудники ГИБДД будут останавливать грузовики для проверки и штрафовать нарушителей.

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