Скандалы: Поддержка на 300 млрд рублей

Олега Дерипаску не оставят один на один с диоксидом

В начале мая российский премьер Михаил Мишустин сообщил: в качестве инструмента поддержки промышленности финансовыми ресурсами будет продлён порядок предоставления государственных гарантий. Сумма финансирования этого направления в текущем году составила 300 млрд рублей. Программа действовала и ранее, но тогда она стоила на треть меньше. Судя по прежним заявлениям федеральных чиновников, почти все выделенные на этот год средства получит объединённая компания «Русал».

Ранее она начала масштабную экологическую модернизацию своих заводов в Сибири, после чего попала под серьёзный санкционный удар.

Федеральные средства дадут отечественным бизнесменам возможность в условиях экономической нестабильности полностью выполнить свои обязательства по кредитам и выпускам облигаций. Глава российского Правительства сразу раскрыл интригу, рассказав, что это будут за структуры.

«Мы рассчитываем, что это повысит привлекательность капиталовложений в самых разных отраслях. Это также позволит бизнесу решить ряд неотложных задач, в том числе провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов», — Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации

Ещё прошлой осенью Минпромторг России обнародовал планы по предоставлению «Русскому алюминию» госгарантий на 266 млрд рублей в связи с тем, что алюминиевый холдинг реализует экологический проект. Этих денег должно хватить на покрытие 70 процентов его кредитов и облигационных займов, которые металлурги привлекли на 3–15 лет.

Согласно официальному отчёту «Русала», в 2022 году спрос на его продукцию оставался относительно стабильным. Даже был отмечен небольшой рост – на 0,3 процента. Его обеспечили выходящая из постковидного анабиоза автомобильная промышленность и запросы сферы возобновляемых источников энергии. Вместе с тем чистая прибыль компании ощутимо снизилась из-за санкционного давления и повышения себестоимости производства.

Несколько лет назад «Русал» озвучил грандиозные планы по реконструкции своих предприятий в Сибири. Учитывая, что там производятся основные объёмы российского алюминия, можно говорить, что речь идёт о перестройке в масштабах всей отрасли.

Алюминиевое производство грязное по определению.

Основную опасность представляют выбросы фторидов, диоксидов, бензопирена и формальдегида.

В ближайшие годы модернизация запланирована на предприятиях «Русала» в Красноярске, Иркутске и Братске. На этот процесс уйдёт ближайшее десятилетие. Главный смысл – переход на обожжённые аноды. Выпускать их будут в Иркутской области, где построена новая фабрика при Тайшетском алюминиевом заводе, запущенном в конце 2021 года, а также на производстве в Хакасии.

«Это редкий пример реконструкции производства, обеспечивающей настоящий эффект декаплинга – серьёзного сокращения экологического следа», – отмечала ранее директор по устойчивому развитию «Русала» Ирина Бахтина.

На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) работы идут полным ходом. Как писал ранее «Октагон.Сибирь», предприятие представляет собой одну из основных экологических проблем города. По данным Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, год считается удачным, если в Красноярске уровень загрязнения воздуха характеризуется как «высокий». Но нередко он бывает «очень высоким».

Разумеется, виноват в этом не только КрАЗ, но он стабильно входит в первую тройку источников загрязнений наряду с ТЭЦ и автотранспортом.

И это притом что последние несколько лет предприятие осуществляло переход на более чистую технологию – «Экологический Содерберг», сумев сократить объёмы выбросов по разным позициям на 38–75 процентов.

В настоящее время идёт демонтаж 11 старых цехов. Вместо них построят два новых, и они полностью заменят снесённые за счёт современных электролизеров РА-550, работающих на обожжённых анодах.

«Это наша собственная разработка. Электролиз переведут на энергосберегающую и более экологически совершенную технологию. Бензопирен в новых корпусах будет сведён к нулю, фториды снизятся на две трети. А на освободившихся землях будет устроен парк», – рассказал заместитель директора по модернизации алюминиевых заводов ООО «ОК Русал Промтехразвитие» Андрей Завадяк.

Стоимость реконструкции одного только красноярского завода оценивается в 115 млрд рублей. С учётом остальных сибирских предприятий эту сумму можно смело умножать как минимум на два.

Основатель «Русала» Олег Дерипаска за последнее время сделал ряд мрачных заявлений относительно будущего российской экономики. Предстоят долгая переориентация экспорта и импорта, поиск новых инвесторов и источников финансирования, требующие времени и денег. Однако, несмотря на это, не может быть и речи о том, чтобы отложить экологическую повестку, иначе удар по имиджу компании превзойдёт многие западные санкции. Текущее поведение «Русала» доказывает полное понимание им этого факта.

«Перестройка заводов в Сибири – ключевой для компании проект. Сейчас работа по нему идёт по плану. Очевидно, что проект масштабный и затратный. “Русал” планировал реализовать его в том числе за счёт заёмных средств», – прокомментировал ситуацию управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

«В условиях экономической нестабильности и санкционной политики, конечно, существуют риски пересмотра планов. Но в компании понимают, что перестройка КрАЗа, кроме экологического эффекта, даст импульс социально-экономическому развитию Красноярска», — Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода

«Любое обновление промышленных объектов всегда приводит к улучшениям, это надо понимать. Металлурги готовы к такой перестройке, что мы приветствуем. То, что они привлекают к этому процессу внимание общественности, является очень важным сигналом для всех», – заявлял ранее «Октагон.Сибирь» член общественного совета при Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.

Алексей Бондарев

Оригинал материала: “Октагон”