Новые BAIC U5 Plus калининградской сборки начали поступать к дилерам в России

Дилеры в РФ начали получать первые экземпляры седанов BAIC U5 Plus отечественной сборки.

Выпуск автомобилей осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде. Вместе с тем официальные продажи пока не объявлены, но уже известно, что в начальном исполнении цена модели составит около 1,82 млн рублей. В автомобиле установили кресла из эко-кожи, системы экстренного торможения, ассистент подъема , а также мультимедийную систему с крупным 12,3-дюймовым экраном.

Кроем того, под капотом нового седана установили 1,5-литровый агрегат на 113 л.с. мощности. Покупатели смогут приобрести модель BAIC U5 Plus с механической коробкой передач или вариатором в разных комплектациях.