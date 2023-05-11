Допущенные FIE российские фехтовальщики пропустят ряд международных турниров

Международная федерация фехтования подтвердила, что российские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях. Об этом РИА Новости рассказал глава Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов.

В 11 случаях разрешение на выступление было получено, в список вошли 24 фехтовальщика. Но уже 11 мая стало известно, что Софье Великой, Яне Егорян, Софье Поздняковой, Ольге Никитиной и другим российским фехтовальщицам запретили выступать на соревнованиях.

FIE предоставила российским и белорусским спортсменам право участвовать в международных соревнованиях 10 марта. Возвращение команд в нейтральном статусе к состязаниям ожидалось не ранее середины апреля. Процесс затянулся из-за нюансов в рекомендациях Международного олимпийского комитета.