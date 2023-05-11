 

Допущенные FIE российские фехтовальщики пропустят ряд международных турниров

11.05.2023, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международная федерация фехтования подтвердила, что российские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях. Об этом РИА Новости рассказал глава Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов.

В 11 случаях разрешение на выступление было получено, в список вошли 24 фехтовальщика. Но уже 11 мая стало известно, что Софье Великой, Яне Егорян, Софье Поздняковой, Ольге Никитиной и другим российским фехтовальщицам запретили выступать на соревнованиях.

FIE предоставила российским и белорусским спортсменам право участвовать в международных соревнованиях 10 марта. Возвращение команд в нейтральном статусе к состязаниям ожидалось не ранее середины апреля. Процесс затянулся из-за нюансов в рекомендациях Международного олимпийского комитета.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.22 / Почему инопланетяне еще не вышли на контакт с нами?

29.04.23 / Мнение: Почему проиграл Ак Барс?

01.04.22 / Полтергейст и «большая черная тварь» терроризировали семью фермеров из Канады

22.11.22 / Скатертью дорожка: свалившая под шумок Захарова нашлась с вещами на российской границе

24.08.21 / Шведские корни и герпетофобия: 8 фактов об Алисии Викандер

05.10.22 / Швеция оцепила зону утечек газа из повреждённых трубопроводов «Северных потоков»

27.05.22 / Мнение: Доброволец

13.09.21 / Армия фанаток BTS заняла 12 место по боеспособности в мире

02.12.22 / Коронавирус и украинские беженцы ухудшили полякам ситуацию с ВИЧ

08.03.23 / Ленты, кружева, банты и много нежно-розового: как создать образ кокетки и не выглядеть на 13 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика