 

После Блиновской и Лерчек ФНС пришла с проверкой к Алсу

11.05.2023, 14:05, Новости дня
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В последнее время по России прокатилась волна налоговых проверок среди популярных блогеров-миллионников. ФНС проверяет, платят ли они налоги и не отмывают ли деньги. Сформирован уже целый негласный список “инфоцыган”, среди которых Инстасамка, Виктория Боня, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.

Сегодня стало известно, что ФНС добралась до певицы Алсу, а именно до ее концертного агентства ООО “Эксклюзив Арт”, которое уже второй год якобы ничего не зарабатывает. Правоохранители выяснили, что работа у Алсу продолжается. У нее намечено несколько выступлений в Кремлевском дворце. Помимо этого певица активно гастролирует по России и участвует в корпоративных вечеринках. При этом ее фирма, через которую должны происходить все финансовые операции с 2020 года, якобы показывает нулевой доход. Это смутило налоговиков. В связи с этим счета Алсу заблокировали, а от нее ждут комментариев, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, 27 апреля автора “Марафона желаний” Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб., а также в отмывании денег в сумме свыше 43 млн руб. Блиновскую задержали в Смоленской области, когда она собиралась покинуть Россию.


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