Кружевные вставки – хитовая “фишка” лета-2023: как вписать модный тренд в свои наряды

Кружево — один из модных трендов предстоящего лета. С одеждой с полупрозрачными вставками вы можете презентовать женственные, стильные и очень элегантные образы. Вдохновляемся изысканными идеями и красивыми аутфитами.

В стиле бохо

Кружево прекрасно сочетается с другими материалами, например шерстью, денимом, трикотажем. Платье в стиле бохо с полупрозрачными ажурными элементами – идеальное решение для создания легкого и воздушного женственного лука. Выбирайте платье или сарафан свободного кроя миди или макси длины. В плане цветовой гаммы присмотритесь к трендовому зеленому.

В винтажном стиле

С ажурными вещами можно создавать образы в винтажном стиле. Если вам по душе подобная эстетика, тогда присмотритесь к кружевному платью с пышными рукавами-воланами, с отложным воротником, пышной юбкой. Если сверху платье без глубокого декольте, тогда допускается короткая длина изделия.

С декором на спине

Нередко мы встречаем вещи, где ажурные вставки находятся спереди, то есть там, где зона декольте. А вы попробуйте рассмотреть другой вариант – с полупрозрачным материалом на спине. Изделия с подобным декором прекрасно подойдут как для создания праздничного нарядного образа. Например, это может быть платье или кофта. Когда ажурные вставки находятся на спине, тогда образ получается хоть и маняще-соблазнительным, но тем не менее совсем не вызывающим.

Кружевные рукава

Рассмотрите кофты с длинными рукавами или рукавами три четверти, если хотите создать романтичный и женственный образ. Подобные изделия выглядят очень изысканно, подчеркивают вашу нежность и хрупкость. За счет того, что такие кофты создают объем сверху, вы можете сочетать их с более облегающим низом. Широкие штаны точно не подойдут, а вот шорты или короткая юбка будут очень даже кстати.

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Если есть возможность, создайте монохромный комплект. Например, можно рассмотреть цвет хаки.

Есть и другой вариант кофты с кружевными вставками на рукавах: речь идет об облегающем изделии.

В таком случае вы можете сочетать такой верх с более объемным низом, например с широкими брюками. Если есть желание, дополните образ аксессуаром в виде широкого палантина яркого и насыщенного оттенка.

Маленькое черное платье

Маленькое черное платье с ажурными вставками — изделие, которое подойдет для посещения любого формального мероприятия. Обязательно дополните такую вещь элегантными туфлями на каблуках, браслетами, сережками, солнцезащитными очками, чтобы завершить образ. Отдавайте предпочтение платью такого фасона, какой подходит вам по фигуре.

Экстравагантные модницы могут рассмотреть идею платья с ажурными вставками в виде того или иного рисунка.

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Например, в данном случае мы видим изображение черепа. Такой наряд идеально подойдет, если намечается вечеринка в готическом стиле.

Юбка с ажурными вставками

Кто сказал, что с ажурными деталями могут быть только платья или кофты? Юбки смотрятся не менее стильно и эффектно, нежели вышеперечисленные предметы гардероба. Кружево отлично сочетается с денимом. Пополните гардероб джинсовой юбкой миди с вставками из белого кружева на подоле. Такое изделие вы вполне можете интегрировать в повседневный образ, сочетать его с майками, кроп-топами, футболками и т. д.

Можно подчеркнуть хрупкость кружева, если сочетать его с массивной брутальной обувью. Например, это могут быть ботинки на большой и широкой подошве.

Льняная кофта

Кофта из натуральной льняной ткани с кружевными вставками прекрасно подойдет для создания нарядного образа на лето. Только сочетайте ее не с юбкой-карандашом, а с брюками палаццо. Если подберете льняные штаны, тогда у вас получится восхитительный комплект.