Трендовые стрижки весны-2023 на длинные волосы: какие модные прически помогут подчеркнуть индивидуальность

Можно с полной уверенностью настаивать на том, что длинные волосы никогда не выйдут из моды. Поэтому, если вы являетесь поклонницей большой длины, перед вами открываются безграничные возможности при выборе стрижки. Оригинальная прическа поможет вам приблизить форму лица к идеальной (моделирующий эффект), подчеркнуть красоту черт лица и свою индивидуальность. Вот трендовые стрижки весны-лета 2023 года, среди которых вы можете выбрать лучшую.

Рокерская воздушная стрижка

Ее концепция заключается в создании градиента слоев по мере убывания объема сверху и до кончиков. Дугообразная челка с уменьшением длины в центре гармонично вписывается в общую форму и делает ее максимально целостной. Очень стильная и красивая прическа, позволяющая подчеркнуть красоту локонов, их объем и легкость. Она замечательно стилизуется, потому у вас есть возможность использовать ее под любой лук.

“Бабочка”

Очень красивая трендовая прическа этой весны, которая даст вам возможность подчеркнуть красоту своих волос. Ее особенность заключается в наличии двух форм в одной. То есть существует первый уровень длиной до линии подбородка и второй, более длинный многослойный. Плюс в том, что вы можете легко превратить «бабочку» в боб, если поднимите нижний слой. Отличный вариант для креативных дам, которые предпочитают постоянно меняться.

Длинная “кефаль”

Также очень удачный выбор для тех, кто не готов расстаться с длиной, но не хочет усложнять уход за волосами (за густыми волосами с большим объемом ухаживать намного сложнее). Отдайте предпочтение стрижке, с короткой длиной на верхних и средних слоях и длинными локонами сзади. Прическа отличается не только красотой и оригинальностью, но и практичностью. Укладка займет минимум времени, стрижка прекрасно смотрится и без укладки, а прическу также можно менять по своему желанию, превратив ее в хвостик, пучок, петлю и пр.

С укороченными прядями у лица

Если ровный срез длинных волос вам кажется скучным и вам не нравится, что волос почти не видно впереди, остановите свой выбор на этой прическе. Можно отдать предпочтение овальному срезу с удлинением к центру затылочной части, а можно сделать укороченными передние пряди. Это позволит красиво обрамить лицо (сделать прическу моделирующей), отвлечь внимание от второго подбородка (она превратится в омолаживающую) и сделать ее невероятно стильной и привлекательной.

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Со слоями V-образной формы

Оригинальным решением будет выбрать многослойную прическу со слоями в форме мыса. Стрижка придает волосам объема, она смотрится целостной и просто шикарной. Уложить вы ее сможете при помощи фена и брашинга, можно использовать плойку или бигуди. Отличная стойкая форма, которая образуется благодаря уникальной технике, нахождение каждой пряди на своем месте — все это плюсы прически, которые нельзя не заметить.

Многослойные кончики (главное фото)

Если вы не хотите терять объем и планируете сохранить волосы длинными по всей длине, сделайте многослойными кончики. Это придает волосам легкости и подвижности, особенно если вы уложите их волнами. Очень женственная, нежная и привлекательная прическа, которая также может превратиться в другой вариант за считаные минуты. Вы можете сделать хвостик, косичку, пучок или петлю (также «мальвинку»), не теряя объема у основания (то есть ваша косичка или хвостик не будут слишком тонкими).

“Лисий хвост”

Пикообразный срез отличается эффектностью и привлекательностью. Остановите свой выбор на таком варианте, и вам однозначно удастся подчеркнуть свою оригинальность и индивидуальность. Прическа легко стилизуется, выглядит модно, гармонично впишется в любой лук, может трансформироваться по желанию.

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С челкой-шторкой

Челка-шторка по-прежнему в тренде, и вы можете воспользоваться этим элементом для формирования своей прически. Особенно она подходит обладательницам круглых, квадратных и треугольных лиц.

С ровным срезом

Также идеальный вариант, чтобы продемонстрировать красоту своих волос. Сделайте ровный или боковой пробор, используйте модную челку, длину также выбирайте по своему усмотрению, и вы однозначно не ошибетесь.

Со скрытыми слоями

Тонкие волосы можно увеличить в объеме, выбрав технику скрытых слоев. Попросите своего мастера выполнить эту стрижку, профессионал легко справится с задачей, и вы получите невероятно красивую, женственную и стильную прическу, которая будет вызывать только восторженные взгляды.