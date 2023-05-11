Скандалы: Как черный брокер нагрел саратовский Экономбанк на 2 млрд рублей

Финрансовые схемы бывшего председателя правления «Экономбанка» Матвея Суслова

Областная прокуратура сообщила о передаче в Волжский районный суд уголовного дела в отношении бывшего председателя правления «Экономбанка» Матвея Суслова и еще 13 фигурантов, которым вменяются отмывание средств (ст. 174 УК), преднамеренное банкротство кредитного учреждения (ст. 196 УК), организация преступного сообщества (ст. 210 УК), мошенничество (ст. 159 УК).

Чехарда акционеров и «Таск Квадро Секьюритиз»

По версии следствия, обвиняемые выводили банковские средства путем выдачи заведомо невозвратных и ничем не обеспеченных кредитов, в результате чего банк понес ущерб на сумму более 1 млрд рублей. Кроме того, Матвей Суслов и остальные фигуранты обвиняются в выводе активов из организаций-должников, из-за чего и возникла невозможность вернуть кредиты. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 2 млрд рублей и 41 млн долларов.

Цифры и суммы такого масштаба не каждый день встречаются в саратовской действительности. Но даже сведения в открытых источниках подтверждают впечатляющий размах происходившего в АО «Экономбанк».

«Бизнес-вектор» обратил внимание на «Экономбанк» как раз в 2014 году, потому что именно тогда началась чехарда в акционерах старейшего саратовского кредитного учреждения. Старт процессу дал 2013 год, когда кэптивная компания ООО «Страховая компания «Экономстрахование» потеряла право распоряжаться 40,076% акций ЗАО «Экономбанк» и вышла из числа акционеров.

После этого значительно выросли доли некоторых миноритариев. Кроме того, в 2013 году основатель банка, основной его владелец, член совета директоров Александр Суслов продал 17% своих акций инвесткомпании «Таск Квадро Секьюритиз». В результате доля Суслова-старшего сократилась до 20,011% голосов.

В 2014 году в составе акционеров шли перемены, были утверждены в новой редакции базовые документы ЗАО – положение о совете директоров, об исполнительных органах, о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.

В 2015 году из прежнего состава в СД банка остались только Александр и Матвей Сусловы, тогда же банк объявил о том, что не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год, а на дивиденды для владельцев привилегированных ценных бумаг будет потрачено всего 126 тысяч рублей.

В том же 2015-м стало известно, что один из крупнейших самостоятельных саратовских банков оказался на грани разорения. От отзыва лицензии спасло только наличие большого объема депозитов населения: на компенсации «физикам» пришлось бы платить столь крупные суммы, что Агентство по страхованию вкладов приняло решение о санации банка. Право оздоровить саратовское кредитное учреждение в конкурентной борьбе завоевал МЕТКОМБАНК (входил в топ-100 российских банков по размеру активов).

Сыграла ли какую-то роль в таком внезапном повороте ИК «Таск Квадро Секьюритиз», которой продал крупный пакет Александр Суслов? Компания была образована в 2008 году в результате объединения «ИК «Квадро» и британской Tusk Capital, что дало возможность европейским частным инвесторам покупать ценные бумаги российских компаний.

Как сообщалось на сайте ИК, объектами инвестирования были недооцененные непубличные компании малой капитализации. Красивые обещания о выводе акций на фондовый рынок обернулись уголовными делами.

Причина в том, что вскоре после создания компания была продана, и новые владельцы – российские предприниматели занялись тем, что продавали активы клиентов на бирже, а денежные средства выводили в неизвестном направлении. Брокеру верили в такие солидные структуры, как Центральный московский депозитарий, один из клиентов которого в итоге случайно узнал, что утратил акции на 1,2 млрд рублей, а всего СМИ писали об ущербе в 3 млрд рублей.

Среди подавших иски против брокерской компании фигурирует и Экономбанк. Как показывает картотека Арбитражного суда г. Москвы, в июне 2015 года столичный арбитраж выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения постоянно действующего третейского суда при ООО «Центр правовой поддержки». Этот суд вынес решение о взыскании с ИК «Таск Квадро Секьюритиз» в пользу ЗАО «Экономбанк» денежных средств в сумме 203,8 млн рублей, из которых 200 млн рублей были выданы как кредит от банка, а остальное – набежавшие проценты, пени и штрафы.

Субординация без шансов и вариантов

Вряд ли сумма в 200 миллионов могла подкосить банк, но материалы других процессов показывают, что отношения банка и брокера были куда глубже и финансово «тяжелее». Так, саратовский банк претендовал на место в реестре кредиторов брокера, но все сложилось очень неоднозначно. Любопытные нюансы можно узнать из рассмотрения иска московской финансовой компании «Форвард кэпитал» к АО «Экономбанк» и «Таск Квадро Секьюритиз».

«Форвард Кэпитал» первоначально обратился в столичный арбитраж, но тот отправил материалы в Арбитражный суд Саратовской области, который в 2018 году начал рассмотрение, при этом ответчиком был уже «Меткомбанк».

Истец просил признать недействительными договоры, по которым еще в 2013 году разместил в саратовском банке 300 млн рублей, после чего хотел получить назад свои деньги и еще 92 млн рублей недополученных процентов и убытков в виде упущенной выгоды.

Столичные финансисты подали еще и запрос в Центробанк об истребовании информации о размере капитала Эконома в абсолютном выражении на момент размещения в нем своих субординированных депозитов, также они запрашивали информацию о том, какие именно ценные бумаги банк размещал в депозитарии «Таск Квадро Секьюритиз» с указанием стоимости ценных бумаг и с предоставлением документов, подтверждающих факт междепозитарного перевода.

«Форвард Кэпитал» заявил, что намерен установить факт обмана со стороны Экономбанка относительно своего финансового состояния на момент заключения депозитных договоров. А без этого обмана, как утверждал истец, лицензия ответчика на банковскую деятельность была бы отозвана на момент заключения депозитных договоров 2013 года.

Но Центробанк в лице Саратовского отделения порыв не поддержал. Отказал в удовлетворении ходатайства и областной арбитраж, но и без того в материалах суда – залежи интересной фактуры. В решении подчеркнуто, что депозитные договоры между банком и «Форвард Кэпитал» на общую сумму 300 млн рублей – субординированные, а это предполагало возможность их включения в состав собственного капитала банка по нормативам ЦБ РФ. По таким депозитам банк, если норматив достаточности собственного капитала снижен, для предотвращения банкротства имеет право не платить проценты и даже не возвращать основной долг.

«Форвард Кэпитал» пошел на это размещение, ориентируясь на опубликованную финансовую отчетность банка, где в период 2013-2014 годов отражена хорошая финансовая устойчивость, рост собственного капитала и чистых активов. На середину 2013 года на балансе банка стояли собственные средства на сумму более 1,209 млрд рублей, но на начало 2016 года капитал внезапно стал отрицательным!

ГК АСВ указал в отчетности за 2015 год, что в конце 2014 года у банка был портфель ценных бумаг в сумме 2 млрд рублей, однако он был похищен ИК «Таск Квадро Секьюритиз», у которой находился в управлении. Чтобы выполнить требование ЦБ и доформировать резервы, «Экономбанку» пришлось снизить величину собственных средств (капитала) до отрицательной величины. Наступил как раз тот случай, когда закон разрешает не исполнять обязательства по субординированным депозитам.

Но почему-то московский арбитраж не пустил «Экономбанк» в реестр с требованиями в размере убытков, причиненных хищением портфеля ценных бумаг. Суд не увидел доказательств права собственности банка на ценные бумаги и их зачисления на счета ИК «Таск Квадро Секьюритиз».

По версии «Форвард Кэпитал» это подтверждает его слова, что на момент заключения спорных депозитных договоров банк уже не имел собственного капитала, обеспечивающего соответствующие нормативы, но представил недостоверную бухгалтерскую отчетность и предоставил контрагенту заведомо недостоверную информацию о своем финансовом состоянии. Это и привело к тому, что московский вкладчик лишался возможности вернуть свои вложения и получить прибыль.

Однако добиться своего истцу не удалось. Саратовский арбитраж сослался на московский, вынося решение о том, что в момент снижения нормативов у банка кончились обязательства по субординированным депозитам. Кроме того «Форвард кэпитал» являлся акционером Экономбанка и всегда мог запросить информацию о его финансовом состоянии. Не нашлось доказательств и версии, что банк не размещал свои ценные бумаги у скандально известного брокера. Напротив, распоряжение о передаче их с одного депозитария на другой, документально существует.

А кроме того, права требования по депозитам на общую сумму в 300 млн рублей «Форвард Кэпитал», оказывается, уступил трем фирмам еще в 2014 году. Все эти компании, в свою очередь, уступили право требования ООО «Эконом-факторинг». Кроме всего прочего, истец еще и пропустил срок исковой давности, и все это вместе дало суду возможность вынести отказное решение.

Самое главное в этой истории, выход на сцену важного действующего лица – компании «Эконом-факторинг», в которую было слито немало «плохих» долгов банка. Кроме того, уже проявился такой характерный для банка Александра и Матвея Сусловых прием, как использование Третейских судов. Подробно о хитросплетениях и схемах «Эконома», мы расскажем чуть позже.

Справка «БВ». Первоначально в 2017 году по фактам хищения банковских средств было возбуждено сразу 7 уголовных дел, фигурантами их стали топ-менеджеры. Матвей Суслов был задержан весной 2017 года, несколько месяцев провел под стражей, в октябре 2018 был отпущен под подписку о невыезде. Следствие вело ГСУ ГУ МВД области, оно закончилось в декабре 2022 года, его итог — 321 том основных материалов плюс 2 тысячи томов доказательств. Обвиняемым дали время на знакомство с материалами до 30 января 2023 года. Сам экс-глава банка виновным себя не считает.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”