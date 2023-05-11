 

Обновленный седан Toyota Avalon 2023 года появился у дилеров в КНР

11.05.2023, 13:45, Новости дня
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Обновленный седан Toyota Avalon получил рестайлинговую версию на рынке Китая.

Вместе с тем первые экземпляры премиального седана уже поступают в продажу у местных дилеров. Отличить новинку Toyota Avalon можно по передней части кузова, где установили видоизмененную решетку радиатора, а также светодиодные фары более агрессивного вида. Не обошлось без обновления переднего бампера. Что касается интерьера салона, то он практически не изменился. Однако в улучшенных версиях уже предусмотрели «цифровой ключ» и датчики дождя.

Под капотом нового седана Toyota Avalon расположен 2-литровый мотор в базовой версии, однако в топовом исполнении установили гибридную установку с электромотором и 2,5-литровым агрегатом. Модель приводится в движение вариатором.


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