 

Привлеченной по делу о мошенничестве депутату Раховой отремонтируют приемную за 3 миллиона рублей

11.05.2023, 13:45, Разное
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Администрация Калининского района Санкт-Петербурга объявила тендер на проведение ремонта приемной депутата Законодательного собрания Елены Раховой почти на 3 млн рублей. Ранее парламентарий стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Аукцион разметили на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 5 мая текущего года. Заказчиком выступила администрация Калининского района, а объектом закупки стал ремонт помещений общественной приемной депутата Раховой.

Ведущий аналитик Института региональной экспертизы Илья Турманидзе в своем Telegram-канале отметил, что парламентарию в апреле текущего год предъявили обвинение по статье 159 части 4 УК РФ.

«Гражданка Рахова стала обвиняемой по статье Мошенничество в особо крупном размере, а ей еще и приемную собираются ремонтировать почти за 3 миллиона наших с вами налогов. В Калининском районе явно деньги девать некуда, ну или комфорт для «привилегированных» превыше всего. Без нового унитаза, обоев, шкафов и прочего приемная, видимо, работать не сможет», — указано в публикации.

Скандал в школе Петербурга № 619 произошел в апреле. Тогда стало известно, что директор учебного заведения Ирина Байковая вместе со своими заместителями и самой Еленой Раховой присвоили себе 28 млн рублей, которые выделялись на зарплаты сотрудников. Также СМИ ранее назвали депутата «соратницей» губернатора Александра Беглова, поскольку они вместе работали в Курортном районе.


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