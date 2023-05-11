Релоканты требуют компенсации расходов при пересечении Верхнего Ларса в связи с открытием авиасообщения с Грузией

Инициативная группа «Тбилисский союз борцов за будущее России» потребовала от правительства РФ компенсации расходов, которые они понесли при пересечении КПП «Верхний Ларс» в сентябре 2022 года.

После запуска авиарейсов Москва – Тбилиси релоканты чувствуют себя обманутыми.

По мнению активистов, российское правительство мошенническим способом заставило их понести огромные расходы при переходе границы между двумя странами. Эксперты предсказывали полное и тотальное закрытие границ, всеобщую мобилизацию и, следовательно, невозможность релоцироваться в Тбилиси или другой грузинский город в будущем. Чтобы этого избежать, в среднем релокант тратил 3,5 тыс. долларов, или около 220 тыс. рублей на приобретение места в очереди у границы и велосипеда для её пересечения.

По мнению юристов «Тбилисского союза борцов за будущее России», во всём этом просматриваются признаки мошенничества с целью вымогательства денег у эмигрантов.

– Путин просто нас надул, – признаёт релокант Марк Б. – Нам обещали железный занавес, а его нет. Нам обещали, что страну ждёт бунт и революция, а их тоже нет. Даже новые авиарейсы запускают. Что это такое? Или верните мои деньги, или опускайте, наконец, железный занавес. Ради чего мы с партнёром так мучились и страдали, штурмуя Верхний Ларс? Чувствую себя обманутым и ограбленным.

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