 

The Financial Times: Санкционные товары на сумму $1 млрд исчезли при транзите через Россию

11.05.2023, 13:05, Разное
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Товары стоимостью более 1 миллиарда долларов, попавшие под санкции Европейского Союза, следовали транзитом через Россию, но не попали в конечные пункты назначения – Киргизию, Армению и Казахстан.

Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на данные международной торговли.

FT сообщает, что непропорционально большое количество “импорта-призрака” покидает ЕС через страны Балтии. Согласно торговым данным, товары транзитом через Россию направлялись в Казахстан, Киргизию и Армению. В газете отмечается, что половина из продукции двойного назначения, на сумму 2 миллиардов долларов США, достигла места назначения. Все эти товары поступили после 20 февраля 2022 года, когда РФ начала так называемую специальную военную операцию в Украине.

FT заявила, что количество “пропавших товаров” при транзите может быть больше, поскольку журналисты оценивали только изделия двойного назначения. Согласно разнице между торговыми данными ЕС и Казахстана за последний год, с момента начала СВО, при транзите было потеряно товаров на сумму 2,9 млрд долларов. Армения и Киргизия не раскрыли таможенные данные за этот период времени.

По данным FT, рост импорта товаров, контролируемых таможней, из ЕС в Казахстан может покрыть до 40% падения поставок в направлении РФ и Беларуси за последний год.


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