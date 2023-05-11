 

Ногти просто “космос”: подборка идей для следующего визита к мастеру маникюра

11.05.2023, 12:45, Разное
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Если вам импонирует футуризм, тогда вы точно не останетесь равнодушны к новому тренду: нейл-арту в виде космоса, галактики. Дизайн поражает воображение, создавая психоделический эффект. Вдохновляемся креативными идеями.

Опыт пользователей Интернета

Данный тренд стал вирусным в соцсетях и набрал уже свыше полумиллиона хэштегов от пользователей со всего мира. Кто-то из юзеров признается, что не может воспроизвести дизайн в домашних условиях, поскольку нужна не только сноровка, но также и знание техники создания такого маникюра, и также немало вспомогательных инструментов.

В частности нужно вооружиться либо магнитным лаком, либо лаком с зеркальным эффектом. Причем наносить его нужно на «бархатное» покрытие.

Для закрепления результата требуется специальный магнитный прибор, который как бы фиксирует блестки на ногтях. Вот почему многие пользователи Интернета признаются, что предпочитают обращаться к мастерам по маникюру.

Иди оформления

Если вы также планируете поход в салон красоты, то можете взять на вооружение следующие идеи дизайна для вдохновения. Просто покажите их своему мастеру, чтобы он воспроизвел понравившийся вам рисунок.

Предпочтительные цвета, связанные с «галактическим» маникюром, — это черный, синий, фиолетовый. Допускается и коричневый, и песочный. Главное, чтобы в результате получилось оригинальное мерцание, придающее маникюру самобытность.

Можно нарисовать звездное небо с мерцающими звездами. Приветствуются любые переходы из одного цвета в другой.

Например, из черного в фиолетовый, а потом в синий.

Если вам нравится более лаконичный дизайн, тогда выбирайте однотонное покрытие. С помощью блесток все равно ваш маникюр будет смотреться стильно и элегантно.

Он станет эффектным дополнением к любому образу, но особенно — к вечернему. Такие мерцающие ногти очень красиво смотрятся в ночном клубе, например, когда на них попадает электрический свет.


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