Chery представит новый гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ с 13 по 14 мая 2023 года

Дилерский центр Chery сообщил цену на новый гибридный паркетник Chery Tiggo 8 Pro e+ для российского рынка.

Напомним, с прошлой недели начали принимать заказы на покупку кроссовера. В начальном исполнении приобрести продвинутый паркетник Chery Tiggo 8 Pro e+ можно за 4,8 млн рублей. В данной комплектации предусмотрели гибридный агрегат с мотором на 1,5 литра. Модель получила фронтальные подушки безопасности, системы стабилизации.

Кроме того, покупателям будут доступны версии Chery Tiggo 8 Pro e+ в черном и белом цвете кузова. В свою очередь, официальные продажи на новый китайский кроссовер начнутся уже в концу текущего месяца.