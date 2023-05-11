 

Chery представит новый гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ с 13 по 14 мая 2023 года

11.05.2023, 12:34, Разное
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Дилерский центр Chery сообщил цену на новый гибридный паркетник Chery Tiggo 8 Pro e+ для российского рынка.

Напомним, с прошлой недели начали принимать заказы на покупку кроссовера. В начальном исполнении приобрести продвинутый паркетник Chery Tiggo 8 Pro e+ можно за 4,8 млн рублей. В данной комплектации предусмотрели гибридный агрегат с мотором на 1,5 литра. Модель получила фронтальные подушки безопасности, системы стабилизации.

Кроме того, покупателям будут доступны версии Chery Tiggo 8 Pro e+ в черном и белом цвете кузова. В свою очередь, официальные продажи на новый китайский кроссовер начнутся уже в концу текущего месяца.


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