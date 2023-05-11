Мнение: «10 потерянных лет» на примере автогонок

Старый друг свозил меня на гоночную трассу Игора под Петербургом, которую делали для Формулы 1. По ощущениям — как будто я попал в старую Германию из рассказов восторженных туристов. Выезжаем из города, под нами идеальный асфальт, рядом вежливые водители. Вокруг самой гоночной трассы всё ухожено, подстрижено, малолюдно. Оформление документов, хороший кофе из автомата, медосмотр с измерением давления и алкотестером. Похоже, мы наконец-то построили у тебя ту самую цивилизованную Европу, которая в географической Европе закончилась уже лет 10-15 назад.

Сама трасса достойна внимания с точки зрения гонщика: её называют русским Нюрбургрингом за трёхмерный рельеф. Перепад высот — 20 метров, шестиэтажный дом. Немецкий Нюрбургринг, кстати, наполовину загружен инженерами, немецкие производители автомобилей испытывают там по будням новые модели. У нас вокруг Петербурга автозаводов полно, но собственных разработок там мало, так что нужды что-либо испытывать на треке у конструкторов пока что нет.

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Из-за известных событий Формула 1 теперь до нас доберётся нескоро, так что соревнований на трассе проводят мало — не удивлюсь, если она работает стабильный в минус. Но автомобили наш народ очень любит, так что я уверен, что чем-нибудь в итоге трассу загрузят — не нашими соревнованиями, так значит китайскими. А может, и нашими, ибо гонок в России проводят изрядно.

Возвращаясь к сравнению с Европой — именно так работает здоровый капитализм. Что-то строим в надежде на лучшее, потом наступает кризис, а потом у нас остаётся отличная инфраструктура по низкой цене, которую можно использовать для подготовки следующего рывка. Если не делать глупостей и не проигрывать войны, то от цикла к циклу экономика будет расти.

Сейчас модно сравнивать положение дел в России с 2013, когда уровень жизни якобы был примерно тем же. Однако в 2013 году трассы Игора Драйв ещё не было, а дорога в её направлении от Петербурга выглядела довольно уныло. У нас тогда работал только автодром в Шушарах: тоже неплохая трасса, но из-за неудачного стечения обстоятельств слишком маленькая и, при всём уважении, гораздо более низкого уровня, чем формульная Игора. Полагаю, объём инвестиций в Шушары был меньше как минимум в 10 раз.

Возьмём трёх петербуржцев из 2003, 2013 и 2023 года. Предположим, что у них примерно один и тот же доход. Однако в 2003 году кататься в городе было особо негде, в 2013 появился трек в Шушарах, а в 2023 можно уже приехать в Игору. Для тех, кто увлекается автоспортом, разница в уровнях жизни получается огромной — а в сухих таблицах её нет.