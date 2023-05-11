Apple запугала инсайдера и довела его до удаления из соцсети

Компания Apple успешно выявила и уволила сестру инсайдера, которая передавала информацию о новых продуктах своему брату. После удаления из социальных сетей инсайдер раскрыл ее в “прощальном письме”.

Пользователь Twitter @analyst941 выдал инсайдерскую информацию, касающуюся операционной системы iOS 17 и грядущих устройств Apple. Отдел информационной безопасности компании специально подготовил этот материал, так как подозревал, что некоторые из сотрудников корпорации нарушают законы о конфиденциальности.

Отдел информационной безопасности компании намеренно предоставил сотрудникам неверную информацию, например, ложные даты выхода Final Cut Pro для iPad и Logic. Apple обнаружила утечку после того, как эта информация была опубликована на аккаунте инсайдера в Twitter.

Пользователь @analyst941 рассказал, что его сестра была сотрудником Apple и сообщала ему обо всем. После раскрытия информации она была уволена с работы. Также утверждается, что инсайдер удалил свой аккаунт в Twitter, опасаясь юридических последствий.