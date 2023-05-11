Telegram обогнал WhatsApp по популярности среди российских студентов и школьников

Мессенджер Telegram обогнал YouTube и WhatsApp по популярности среди россиян в возрасте от 12 до 24 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Mediascopes.

По оценкам аналитиков, в 2023 году 69% людей в возрасте 12-24 лет будут пользоваться Telegram ежедневно. Эти цифры схожи с показателями популярной социальной сети “ВКонтакте” и даже выше, чем у других интернет-платформ. Например, аудитория YouTube составляет 65%, WhatsApp – 65%, а Яндекса – 64%.

В других возрастных категориях Telegram занимает более низкие позиции. Он находится на пятом месте среди пользователей 25-34 лет с 51%, пятое место среди пользователей 35-44 лет с 49%, также пятое место среди пользователей 45-54 лет с 41%, шестое место среди 55-64 лет с 29% и восьмое место среди людей старше 65 лет с 12%.

WhatsApp, Яндекс и Google составляют тройку лидеров во всех этих категориях. По времени Telegram также более популярен среди молодых людей в возрасте 12-24 лет, чем среди других возрастных групп. Они проводят в среднем 53 минуты в день, пользуясь мессенджером, в то время как остальные – от 32 до 36 минут.

Четверть всех молодых пользователей не используют WhatsApp, в то время как среди других возрастных групп этот показатель составляет всего 10%.