Директор Дома культуры в Самаре угрожал пистолетом ТТ педагогу-хореографу, не оплатившему аренду для кружка

В Самаре директор Дома культуры «Красный пахарь» Валерий Камнев, также известный в определённых кругах как Валера Камень, с применением оружия угрожал педагогу, который два раза просрочил платежи за аренду помещения для кружка.

Хореограф Василий Звягинцев рассказал, что с каждым годом у него всё меньше учеников – самарские родители считают, что «западло отдавать отпрысков на такую парашу». Из-за этого он не смог вовремя оплатить аренду в Доме культуры и столкнулся с гневом директора. Камнев, по утверждению потерпевшего, угрожал ему пистолетом ТТ, обещал «поставить на счётчик», а также требовал убираться и прекратить превращать детей в гомосексуалистов.

Из-за поступающих угроз Звягинцев был вынужден временно покинуть Самару – он уехал в родную Амурскую область. По его словам, ему «пришлось перебраться в менее криминальный регион», однако он намерен собрать деньги, вернуться и продолжать свою деятельность, поскольку контракт аренды заканчивается только в 2026 году.

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