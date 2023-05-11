Атласные накладные ногти — самый знойный маникюр лета

Если вам надоели и приелись глазированные или хромированные ногти, тогда рассмотрите новый тренд, который вполне может быть промежуточным вариантом. Речь идет об атласных накладных ногтях. Они позволят гармонично завершить, дополнить женственный и изысканный лук. При наличии такого нейла-рта попробуйте надеть вещи из атласной ткани — и вы будете приятно удивлены результатом. Вдохновляемся идеями трендового маникюра на лето-2023.

Кремово-белый со стразами

Если вы ищете неброский дизайн для посещения торжественного мероприятия, для офиса и работы, тогда обратите внимание на данную идею. Изысканно и элегантно смотрится кремово-белый маникюр. Украшения в виде страз желтого цвета у основания ногтей будут весьма уместны.

В розовом цвете

Розовый — один из самых трендовых оттенков на лето-2023. Поэтому вы можете смело презентовать маникюр в таком оттенке. Он прекрасно дополнит женственный и романтичный образ. Можно рассмотреть декор в виде блесток на кончиках ногтей.

Вы также можете сочетать разные оттенки: например, насыщенный розовый или даже красный с нежно-бледно-розовым.

Чередуйте ногти таких оттенков для создания уникального дизайна. Можете на отдельных ногтях нарисовать те или иные узоры. Например, это могут быть сердечки, цветочки или любые другие рисунки.

Фиолетовый

Лето ассоциируется с яркими и насыщенными оттенками. Вы также можете презентовать яркий маникюр, если выберете фиолетовые ногти. Насыщенный оттенок делает нейл-арт современным, актуальным и самобытным. Кстати, фиолетовый — весьма подходящий оттенок для зрелых женщин.

Красный

Если вам импонирует классика, то можете остановиться на однотонных красных ногтях. Кстати, именно такой цвет ногтей больше всего нравится мужчинам. Если вы собираетесь на романтическое свидание, тогда вам точно имеет смысл рассмотреть подобный вариант.

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Длины ногтей — на ваше усмотрение. Но если говорить о наиболее эффектном маникюре, то нельзя не отметить длинные квадратные или острые, как стилеты, ногти. С таким маникюром вам не составит труда презентовать образ женщины-вамп.

Нюдовый

Если у вас короткие ногти, тогда вы можете отдать предпочтение нейтральному нюдовому цвету. Можно обойтись без украшений в виде страз или блесток, если вам по душе минимализм, лаконичность, простота.

Такой маникюр будет уместен в любой обстановке: и не деловой встрече, и на торжественном мероприятии, и в повседневной жизни.

Темный бордо

Атласные накладные ногти не менее стильно смотрятся и в приглушенных глубоких оттенках. Например, в бордо. И хотя подобные цвета традиционно актуальным для осени и зимы, для разнообразия их можно использовать и в любое другое время года, включая лето. Мерцающий блеск в контексте бордовой основы — это от маникюр, с помощью которого вам не составит труда презентовать женственный изысканный лук. Особенно к такому глубокому цвету бордо имеет смысл присмотреться возрастным женщинам.

Френч

Классический французский маникюр сегодня переживает еще те оригинальные трансформации. Теперь модницам разрешается (и даже приветствуется) использовать разные оттенки для создания френча (а не только нюдовый или розовый с белым, как это было раньше). Обрамление кончиком можно сделать в любом цвете. Например, необычно смотрится френч с кремовой основой и с красной окантовкой кончиков. Подобный сатиновый маникюр подарит сияние, благодаря чему маникюр будет смотреться более нарядно.

Такой нейл-арт гармонично дополнит вечерний образ. Просто сочетайте его с красной атласной одеждой для создания стильного и завершенного лука. Будет круто, если помимо одежды, сможете подобрать еще и обувь, и сумочку из атласа или сатина.