Короткие ногти станут хитом лета 2023: ключевые особенности этого удобного тренда

На смену длинным и острым ногтям постепенно приходят короткие. Модницы их любят благодаря удобству, простоте, минимализму. Короткие ногти хороши и тем, что уместны в любой обстановке: подходят и для работы и офиса, и также для повседневной жизни и для вечерних луков. Вдохновляемся актуальными идеями дизайна на лето-2023 для коротких ногтей.

Однотонные

Если вам нужен неброский маникюр, тогда смело можете останавливать выбор на лаках нейтральных оттенков.

Например, это может быть кремовый, нюдовый, песочный, светло-розовый и т. д. Подобный маникюр хорош тем, что сочетается с любой одеждой и подходит для посещения любого мероприятия.

Если вам хочется добавить больше красок, тогда выбирайте яркий лак. Оттенок на ваше усмотрение. Рассмотрите такие трендовые цвета как розовый и зеленый.

Вы также можете сделать однотонный маникюр более интересным, актуальным, нарядным, если добавите немного блесток или возьмете за основу перламутровый лак.

Глиттер придаст потрясающе красивое сияние. Такой маникюр гармонично дополнит вечерний лук.

Френч

Если вы тяготеете к вечной классике, тогда можете смело презентовать традиционный френч, с использованием лаков свело-розового и белого оттенков.

Если же хочется выбрать что-то более оригинальное, тогда рассмотрите вариант окантовки в разных оттенках.

Выбирайте яркие цвета, чтобы презентовать жизнеутверждающий дизайн.

С рисунками

Есть желание поэкспериментировать с рисунками, проявить свои художественные навыки? Тогда можете создавать красочные композиции с использованием разных лаков. Например, по-прежнему актуальным остается маникюр с цветочными и растительными принтами. На лето это один из самых модных вариантов. Кстати, украшать рисунками можно не все ногти, а только несколько.

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Можно использовать накладный ногти, если есть такое желание. Сейчас продаются накладные ногти с очень красивым покрытием: например, с трендовым атласным с блеском.

Изысканно смотрится сочетание френча и однотонных ногтей с рисунками в виде цветочков. Возьмите за основу лаки пастельных оттенков (например, розовый и салатовый), чтобы получить нежный романтичный дизайн. Вот, какая красота получится.

Выделять рисунком или декором только один ноготь на руке — это хоть и не новый, но по-прежнему модный тренд. Нарисуйте на одном ногте цветочки, сердечки и т. д., чтобы сделать его акцентным.

Остальные ногти оставляйте однотонными. Обратите внимание, что на коротких ногтях должны быть мелкие рисунки, чтобы не было диспропорций.

Изображайте цветочки схематично.