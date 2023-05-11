 

Семейство Байденов уличили в торговле влиянием и финансовых махинациях

11.05.2023, 11:21, Новости дня
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Во время вице-президентства действующий глава Белого дома, его родственники и партнёры по бизнесу получали миллионы долларов от иностранных компаний, в том числе из Китая и Румынии, в обмен на влияние. С таким обвинением выступил председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса Джеймс Комер. При этом, по его словам, семья Байденов проворачивала сложные схемы, чтобы скрыть источники своего обогащения, пишет Fox News.


AP

Во время вице-президентства действующий глава Белого дома, члены его семьи и партнёры по бизнесу получали из-за рубежа, в том числе из Китая, миллионы долларов. Причём часть этих платежей можно рассматривать как попытку Байденов «торговать влиянием». С таким заявлением выступил председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса Джеймс Комер, пишет Fox News. 

В своей служебной записке законодатель раскрывает новые детали расследования в отношении «теневых сделок» американского лидера и его семьи. Согласно документу, они предпринимали шаги, чтобы утаить источники своего обогащения.

По информации Комера, родственники действующего президента с помощью знакомых Хантера Байдена «создали сеть, в которую входили более 20 компаний». Именно через эти фирмы на счета семьи поступали миллионы долларов.

«В некоторых случаях партнёры Байдена получали значительные суммы из зарубежных источников на свои банковские счета, а затем переводили более мелкие постепенно возрастающие платежи на счета Байдена, — говорится в служебной записке конгрессмена. — Эти сложные и, казалось бы, ненужные финансовые операции представляют собой согласованную попытку скрыть источник и общую сумму, полученную от иностранных компаний».

Комитет также видит признаки того, что семья Байденов могла собирать деньги у иностранных граждан, пытающихся повлиять на политику США. Например, расследование показало, что Хантер через своего помощника Роба Уокера получил более $1 миллионов от компании, контролируемой Габриэлем Поповичем, которого власти Румынии обвиняет в коррупции.

В своей служебной записке Комер также отмечает, что в бытность вице-президентом Джо Байден неоднократно встречался с руководством этой восточноевропейской страны. При этом темой встреч была коррупция.

«У комитета вызывает беспокойство склонность семьи Байденов заводить бизнес в регионах мира, в которых тогдашний вице-президент играл огромную роль и влиял на политику США, — подчёркивается в документе. — Деятельность семьи Байдена и её партнёров в Румынии явно указывает на схему торговли влиянием в 2015–2017 годах».

Комер также обращает внимание на связи Байденов с китайским бизнесом. Особенно сотрудничество Хантера с энергетической компанией CEFC, которое конгрессмен называет «потенциальной угрозой безопасности США».

«Деятельность семьи Байдена и её партнёров при согласовании с китайскими гражданами и юридическими лицами, по-видимому, является попыткой заниматься финансовым обманом», — утверждается в служебной записке. В ней также указывается, что некоторые родственники президента, включая Хантера, получали деньги от граждан КНР.

Белый дом обрушился на расследование комитета, назвав его «бездоказательным» и «политически мотивированным». В администрации также подчеркнули, что президент никогда не участвовал в деловых сделках сына, заключает Fox News.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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