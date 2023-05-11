Флагманский кроссовер Jetour Traveller получил 254-сильный турбомотор

Концептуальную версию кроссовера Jetour Traveller продемонстрировали публике в 2022 году, однако вскоре начнется его серийный выпуск.

В свою очередь, производство модели будет выполняться на китайском заводе. Что касается изменений между концептом и серийным автомобилем, то они окажутся минимальными. В частности, производитель постарался максимально повторить стилистику внедорожников Land Rover Defender и Ford Bronco. Кроссовер имеет полный привод, режимы езды и круиз-контроль.

Под капотом новинки установили 2-литровый агрегат с турбиной, который выдает 254 л.с. мощности. Кроме того, производитель также планирует начать выпуск нового кроссовера с гибридной силовой установкой, но его мощность пока умалчивается разработчиками.