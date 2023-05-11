Рупор тоталитарной пропаганды: 742 метра

Военкор Харченко в ночном западном Артемовске. До западного въезда в город осталось 742 метра. Штурмовики ЧВК "Вагнер" проламываются через квартал многоэтажек на западных окраинах города.

Противник в последние 2 дня предпринимает контратаки к северо-западу и юго-западу от Артемовска, пытаясь облегчить положение своих войск в городе.

Вчера сообщалось, что в районе Артемовска тяжелые потери понес 8-й отряд ССО Украины.

Трансляция боевых действий, как обычно, продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

—