 

Рупор тоталитарной пропаганды: 742 метра

11.05.2023, 11:12, Разное
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Военкор Харченко в ночном западном Артемовске. До западного въезда в город осталось 742 метра. Штурмовики ЧВК "Вагнер" проламываются через квартал многоэтажек на западных окраинах города.

Противник в последние 2 дня предпринимает контратаки к северо-западу и юго-западу от Артемовска, пытаясь облегчить положение своих войск в городе.
Вчера сообщалось, что в районе Артемовска тяжелые потери понес 8-й отряд ССО Украины.
Трансляция боевых действий, как обычно, продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad


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