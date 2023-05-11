Google сделал нейросеть Bard Neural Network общедоступной и добавил поддержку русского языка

Американская компания Google продемонстрировала генеративные нейронные сети “Бард” во время конференции Google I/O и сообщила, что ИИ будет запущен на сорока языках, включая русский.

Google запустила ИИ Bard в США и Великобритании в феврале 2023 года. С тех пор компания перевела свою нейронную сеть на PaLM 2, что позволило ей воспользоваться последними разработками компании, включая возможность генерировать код и отлаживать его. Google сделала Барда публичным и отказалась от списка ожидания.

В будущем, по заявлению компании, нейронная сеть будет доступна в 180 различных странах. Помимо английского и японского языков, чатбот также скоро заработает на корейском и русском языках. В настоящее время нейросеть не работает в России. Дата запуска в РФ неизвестна.

На той же презентации было объявлено, что Google Bard будет интегрирован с нейросетью Adobe Fireflys в ближайшие несколько месяцев. Это позволит генерировать изображения по текстовым запросам.