 

С блейзером, юбкой и сандалиями на каблуке: как стилизовать велосипедные шорты вне спортзала

11.05.2023, 10:15, Разное
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Велосипедные шорты — неоднозначный тренд, который вернулся к нам из девяностых. С таким предметом гардероба можно создавать эффектные образы, но только при условии правильного сочетания с другими вещами. Разбираем самые удачные комбинации.

С курткой или бомбером оверсайз

Если у вас облегающий низ, значит, подбирайте объемный верх, и наоборот. Это легкое и беспроигрышное правило, которого придерживаются модницы. Посмотрите, как модель Хейли Бибер гармонично сочетала куртку оверсайз с короткими велосипедными шортами.

С кофтой с принтом

Чтобы создать яркий и самобытный лук, сочетайте велосипедки без рисунка нейтрального оттенка с кофтой с принтом. Можете рассматривать свитшоты или футболки с надписями, отображающими вашу внутреннюю философию, а также с изображением мультяшных героев.

С рубашкой

Если есть желание создать более элегантный и женственный образ, тогда в качестве верха используйте длинную рубашку на пуговицах с отложным воротником. Под низ наденьте майку или футболку. Дополните лук яркими велосипедными шортами в случае, если верх у вас в нейтральных светлых оттенках.

С белой футболкой

Вы можете стилизовать обычную белую футболку в стильный спортивно-уличный образ, если сочетаете ее с велосипедками с принтом. Завяжите футболку на узел под грудью спереди, чтобы лук получился более современным.

С блейзером оверсайз

Вы будете удивлены, но с помощью велосипедных шортов можно создавать нарядные луки. Например, сочетайте темные шорты с темным кроп-топом и с ярким блейзером оверсайз. Дополните наряд элегантными босоножками.

Тотал лук

Можете рассмотреть вариант использования уже готового комплекта, состоящего из велосипедных шортов и майки или топа. Тотал луки нынче в моде. Но чтобы образ не получился скучным, обязательно дополните его аксессуарами. Например, солнцезащитными очками, стильной сумочкой.

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С рубашкой с принтом

Если у вас комплект из шортов и топа нейтрального оттенка, тогда в качестве накидки можете использовать рубашку с принтом. Рассмотрите изделия с растительными или геометрическими узорами.

С неожиданными аксессуарами

Даже банальный комплект из шортов и футболки можно сделать ярким и стильным, если подобрать неожиданные аксессуары. Например, наденьте гетры или гольфы вместе с сандалиями на платформе или на каблуке. Сумка-«почтальонка» через плечо гармонично завершит лук.

С юбкой

Если нужен относительно формальный лук на лето, тогда попробуйте надеть шорты под мини-юбку. Дополните образ блейзером оверсайз в тон к юбке.


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