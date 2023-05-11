 

Компания Hyundai представила обновленный хэтчбек Hyundai i20

11.05.2023, 10:00, Разное
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Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai показал обновленный хетчбэк под названием Hyundai i20.

Серийное производство транспортного средства начнется уже в третьем квартире текущего года. Сборкой автомобилей займутся на турецком заводе. Из изменений следует выделить обновленный кузов, отличающийся формой задних фонарей, бамперами и решеткой радиатора. Также предусмотрели стильные колесные диски увеличенного диаметра.

Кроме того, в базовой комплектации i20 получил 4,1-дюймовый экран, навигацию, а также поддержку сетей четвертого поколения. Под капотом установили 1-литровый агрегат на 98 или 118 л.с. мощности в разных комплектациях. Модель представлена на выбор механической трансмиссией или роботизированной коробкой передач.


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