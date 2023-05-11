Ляхоград и Пшекостан – Институт русского языка РАН предложил переименовать Варшаву и Польшу

Учёный совет Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН на экстренном заседании единогласно принял резолюцию с призывом немедленно переименовать недружественные страны.

Как подчёркивают филологи, старые названия государств-членов НАТО не соответствуют актуальной политической ситуации и устоявшимся нормам русского языка

– Мы требуем называть русофобские страны так, как они этого заслуживают. За названием «Польша» стоит большая культура и история, но нынешняя варшавская хунта не имеет к ним никакого отношения. Поэтому Варшава должна стать Ляхоградом, а Польша – Пшекостаном, – говорится в обращении учёных.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поддержал инициативу отечественных филологов.

«Правильное и своевременное предложение. Прошу также подготовить идеи по переименованию других враждебных нам стран, обратив особое внимание на США, Великобританию и ФРГ», – написал Медведев в своём Telegram-канале.

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