Врач Захарова назвала 7 продуктов, снижающих уровень холестерина

Высокий уровень холестерина необходимо контролировать, пока он не привел к серьезным проблемам, таким как болезни сердца или инсульты.

Продукты с высоким содержанием жира могут быть вредными, но они также могут быть полезными, заявила Татьяна Захарова.

Доктор рекомендует употреблять следующие продукты для снижения уровня холестерина: Лосось и скумбрия, жирная рыба, овес, фасоль, орехи, фрукты (яблоки, виноград и клубника), авокадо, темные листовые овощи и другие овощи. Все эти продукты активируют фермент, который позволяет преобразовать избыток холестерина в соли желчных кислот. Это помогает превратить жир в топливо.

“Это позволяет нам быть более активными и мотивированными на здоровое питание. Растворимая клетчатка может использоваться для образования гелей, которые способны связываться с желчной кислотой, богатой холестерином. Это помогает ограничить количество холестерина, всасывающегося в кровь из кишечника. Затем печень должна вымыть больше холестерина из крови, чтобы произвести больше желчи. Это снижает уровень холестерина в крови.