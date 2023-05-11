В Красноярске пятеро погибли после падения в машины в пруд

По данным URA.RU, инцидент произошел в Шушенском районе Красноярского края. В результате ДТП погибли пятеро, утонув вместе с машиной в пруду.

Личности погибших пока не установлены. На месте происшествия работает полиция, отмечает RT.

В правоохранительные органы обратились прохожие, которые заявили, что обнаружили в пруду белый автомобиль “Тойота”. На дороге рядом полиция увидела следы заноса, сообщает телеканал 360.