В Красноярске пятеро погибли после падения в машины в пруд
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По данным URA.RU, инцидент произошел в Шушенском районе Красноярского края. В результате ДТП погибли пятеро, утонув вместе с машиной в пруду.
Личности погибших пока не установлены. На месте происшествия работает полиция, отмечает RT.
В правоохранительные органы обратились прохожие, которые заявили, что обнаружили в пруду белый автомобиль “Тойота”. На дороге рядом полиция увидела следы заноса, сообщает телеканал 360.
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