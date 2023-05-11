 

В Красноярске пятеро погибли после падения в машины в пруд

11.05.2023, 9:05, Новости дня
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По данным URA.RU, инцидент произошел в Шушенском районе Красноярского края. В результате ДТП погибли пятеро, утонув вместе с машиной в пруду.

Личности погибших пока не установлены. На месте происшествия работает полиция, отмечает RT.

В правоохранительные органы обратились прохожие, которые заявили, что обнаружили в пруду белый автомобиль “Тойота”. На дороге рядом полиция увидела следы заноса, сообщает телеканал 360.


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