Собаки загрызли мужчину в Иркутской области

8 мая в городе Усолье-Сибирское Иркутской области около сторожки овощехранилища обнаружили тело человека с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями. Об этом сообщает RT.

Было установлено, что на мужчину набросились бродячие собаки. От полученных травм он скончался на месте, отмечает телеканал 360.

Прокуратура проводит проверку местных органов самоуправления при исполнении законодательства в сфере содержания безнадзорных животных. Об этом пишет VSE42.RU.