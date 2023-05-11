История о говорящем медведе из лесов штата Вашингтон

В июле 1985 года Стефани Маккей и ее муж отправились в туристический поход в лес Гринуотер, штат Вашингтон, США. Они и подумать не могли, что увидят там чрезвычайно странное существо.

Ранним утром 7 июля Стефани и ее муж проснулись от того, что в их палатку пытался влезть снаружи кто-то очень сильный и массивный.

Инстинктивно они вскочили и вылезли из палатки через заднюю стенку, после чего застыли на месте, так как перед ними стоял на задних лапах огромный медведь. По словам супругов, медведь был аномально высоким, почти трехметровым и весил не меньше тонны.

Несколько секунд люди и животное молча смотрели друг на друга, а потом медведь раскрыл пасть и супруги услышали неожиданно тонкий голосок, как если бы человек надышался гелием.

"Как вас зовут?", – спросил медведь.

Несмотря на комично тонкий голос, тон медведя был довольно строгим, если не сказать суровым. Как и выражение его морды.

Супруги ошеломленно переглянулись, но потом решили назвать зверю свои имена. После чего он задал другой вопрос:

"У вас есть разрешение находиться в этом районе? У вас есть разрешение на размещение лагеря на этой территории?"

Супруги начали сбивчиво объяснять, что они не нарушали правил и что в этом районе им разрешено ставить туристические палатки, потому что именно эта часть угодий принадлежит их знакомому.

Однако медведя это не устроило. Он коротко и строго ответил.

"Вам нужно уйти. Сейчас же".

Стефани и ее муж не стали выяснять, является ли это розыгрышем или плодом их воображения. Они без лишних слов собрали свои вещи, и свернули палатку. Но видимо двигались недостаточно быстро, так как медведь вдруг начал кидать в них камни. Он не попал по ним, но определенно был нацелен в людей, чтобы "мотивировать их двигаться живее", как посчитали супруги.

Они уехали оттуда и сразу же направились жаловаться на говорящего медведя местным властям. Они понимали, что их могут обвинить в подготовке розыгрыша или в том, что они пьяны или употребляли наркотики. Но они были настроены решительно.

Вскоре на место, где произошла встреча с медведем была прислана пожарная бригада. Пожарные тщательно осмотрели полянку и в самом деле обнаружили там "аномально большие следы".

После этого они отругали супругов за то, что те сюда приехали, так как как раз был сезон, когда велик риск лесных пожаров. Супруги с тревогой отметили про себя, что тон пожарных и медведя был подозрительно похожим.

Когда делом занялся офис шерифа, инцидент уже успел попасть в местную прессу и вызвать большой ажиотаж. Люди стали звонить шерифу со всех концов страны и спрашивать про говорящих медведей.

Заместитель шерифа Боб Хоффман опросил местных жителей (безрезультатно), а потом заявил, что местные медведи не превышают в высоту 2,5 метра, не бросаются камнями и, естественно, не умеют говорить. Он также заявил, что когда пара только приехала в лес, некоторые местные жители тоже просили их уехать отсюда из-за рисков пожара.

"Мой вывод заключается в том, что их жалоба необоснована. Вероятно, это результат чрезмерно активного воображения в сочетании с просьбами других людей покинуть этот район. Пара находилась на частной территории и у них действительно ранее был пожар.

Если мы увидим говорящих медведей, которые бросают камни, я не уверен, что собираюсь кому-нибудь сообщить про это. Я устал от звонков представителей СМИ отовсюду, от Бостона до Гавайев!", – гневно заявил Хоффман и в тот же день закрыл это дело.

Данная история осталась в архивах как забавный казус, но исследователи паранормальных явлений считают, что тут произошло что-то большее. Они резонно отмечают, что супругам не было никакой надобности придумывать откровенно нелепые детали, вроде очень тонкого голоса медведя, а также упоминания об аномальном росте. Ведь и обычные медведи довольно крупные.

Зато они обратили внимание на то, что существо кидалось в людей камнями. Из реальных животных подобное отмечается у обезьян, а из криптидов в этом часто был замечен йети. И йети очень часто путают с медведями. Уж не йети ли прогнал бедных туристов?

Также исследователи отмечают, что в лесах США было несколько историй, когда дети внезапно терялись, а когда их находили, они рассказывали, что были вместе с "дружелюбным медведем".

Реальные медведи к человеческим детям совсем не благосклонны, настолько, что легко сожрут малыша при случае, а вот йети нередко обвинялись в похищении детей.

Иногда, когда дети пропадали на несколько дней, когда их находили, они рассказывали, что "медведь" переносил их с места на место, согревал по ночам, и даже приносил им ягоды, чтобы они поели.

Из последних таких случаев примечателен инцидент, случившийся в январе 2019 года с 3-летним Келси Хэтэуэем из Северной Каролины. Мальчик бесследно пропал рядом с домом своей бабушки, когда играл с другими детьми. Его искали в лесу два дня, а когда нашли, мальчик заявил, что все это время он …гулял с "лучшим другом медведем".

В январе в этих местах температура держалась плюсовая, но не сильно высокая, так что легко одетый ребенок запросто мог замерзнуть ночью. Однако, когда его нашли, у него обнаружили лишь легкое переохлаждение и несколько царапин от колючих кустов. "Медведь" согревал?

Что же касается способности говорить, то и такие случаи с йети бывали. хотя и крайне редко. Йети также приписывают умения становиться невидимками и влиять на психику людей, создавая у тех ощущение паники и ужаса.