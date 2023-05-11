Мнение: Этого я и боялся



Вам конец, бледнолицые!

“О самом жарком за полтора века лете москвичей предупредили синоптики, передает телеканал «Звезда». По данным метеорологов, жаркая погода в городе будет сохраняться все три месяца.

Как утверждают специалисты, температура воздуха в столице будет подниматься до 40 градусов”.

В Москве, вообще-то, уже и при +29 находиться практически невозможно – что уж говорить про +40. И если все три месяца… Мда, не все доживут до осени. И я даже не говорю про пожары по всем окрестным областям и задымление, которые при таком лете абсолютно неизбежны. Здравствуй, убийственное лето 2010? Или будет еще хуже? Вообще, если верить прогнозу – еще хуже.

Есть, конечно, кондиционер, и он как-то будет спасать (если не сломается). Однако практика показывает, что при температурах от +35 мой домашний кондишн уже не особо “вытягивает”. Да и, с другой стороны, кондиционер – это ведь только часть решения. Город – бетонный мешок, воздух в нем и так застаивается, а если всё это будет еще и день за днем поджариваться…

Одно ясно – я правильно начал худеть, очень “по погоде”. Что ж – и в Африке люди живут.

И еще что плохо – значит, второй год подряд не будет грибов.