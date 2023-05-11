 

В столичных ЖК сохраняются скидки до 40%

11.05.2023, 2:50, Новости дня
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После весеннего оживления спроса на столичные новостройки количество предложений с дисконтом стало значительно меньше. Однако на рынке все еще можно найти лоты с серьезными скидками, до 40%.

До середины мая апартаменты в комплексе “Зорге, 9” в районе Хорошевский можно приобрести с 40%-ным дисконтом. В рамках проекта возводится шесть высоток. На территории квартала появится свой парк.

Компания Level Group обещает 25%-ную скидку в ряде проектов, включая “Level Нагатинская” на Нагатинской набережной и “Level Селигерская” в Западном Дегунино. Дополнительную скидку в 3% можно получить, если забронировать лот до конца месяца. Также действует дисконт в 15% на коммерческие помещения на нижних этаж корпусов.

Скидку до 20% можно получить при покупке квартиры в проекте Shagal в районе Даниловский от группы “Эталон”.

В Подмосковье максимальные скидки в мае достигают 23%. Такой дисконт предлагается во второй очереди квартала “Видный берег” в Ленинском районе от компании “Тройка РЭД”.


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